Dünya Bangladeşte facia 81 ölü
ASYA

Bangladeş'te yangın : 81 ölü

Bangladeş'te facia: 81 ölü

Bangladeş’in başkenti Dakka’nın Chawkbazar bölgesinde tarihi bir binada başlayan ve kısa sürede çevredeki binalara yayılan yangında ölü sayısı 81’e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da eski apartmanların ve kimyasal depoların bulunduğu bölgede çıkan yangında ölü sayısının 81'e yükseldiği belirtildi.

İtfaiye Genel Müdürü Ali Ahmed, şehrin Eski Dakka adı verilen bölgesindeki Chawkbazar semtinde gece saatlerinde bir binada başlayan yangının, kısa sürede kimyasal ve plastik depolara sıçradığını söyledi. Yetkililer, güçlükle kontrol altına alınabilen yangında ölü sayısının 81'e yükseldiğini; çok sayıda kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

AA
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede yangın çıktı.

AA
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede yangın çıktı.

AA
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, tarihi binaların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yangında yakınlarını kaybedenler...
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