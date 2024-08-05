Bangladeş'te hükümet karşıtı göstericiler başbakanın konutunu bastı: Hasina askeri helikopterle kaçırıldı

Bangladeş'te Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamuda ayrılan kontenjan oranına tepki olarak başlayan gösteriler, hükümet karşıtı protestolara dönüşürken son üç haftada yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.
- Kamuda kontenjan kararının, Başbakan Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığını savunan bir grup öğrencinin 15 Temmuz'da başlattığı gösterilerde resmi rakamlara göre 147 kişi hayatını kaybetti. Yerel basın ise bu gösterilerde en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı.
İstifa etti
Bangladeş'te devam eden şiddetli protestolar Başbakan Şeyh Hasina'yı istifa etmeye zorladı.
Hasina'nın istifa ettiğini yerel basın aktardı.
Resmi konutu bastılar
İstifa haberinin ardından Bangladeş'teki hükümet karşıtı göstericiler Başbakan Şeyh Hasina'nın resmi konutunu bastı.
Helikopterle kaçırıldı
Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak güvenli bir yere geçti.
- Hasina'nın ülkeyi terk ettiği bilgisi de uluslararası basında yer aldı.
Geçici hükümet kurulacak
Bangladeş ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutundan ayrılmasının ardından basına açıklama yaptı.
Yerel basına göre, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını duyuran Waker-Uz-Zaman, gösterilerin ve şiddet olaylarının durulması halinde "sıkıyönetime gerek kalmayacağını" belirtti.
- Waker-Uz-Zaman, ülkedeki şiddet olaylarında göstericilerin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma yapmayı taahhüt ederek, "Tüm siyasi partilerle verimli bir görüşme gerçekleştirdikten sonra geçiş hükümeti kurmaya karar verdik. Durumu çözüme kavuşturmak için şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." diye konuştu.
General Waker-Uz-Zaman ayrıca Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümünden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestolara son vermesini talep eden bir açıklama yayımlamaya çağırdı.