Dünya Bangladeşte ilk koronavirüs vakası görüldü
ASYA

Bangladeş'te ilk koronavirüs vakası görüldü

Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğü, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlar ile temas kurduktan sonra virüse yakalandığı bildirildi

Haber Merkezi AA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı

Bangladeş'te ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü bildirildi.

  • Ülke basınında yer alan haberlere göre, Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC), 3 Bangladeş vatandaşında Kovid-19 virüsüne rastlandığını belirtti.

IEDRC Direktörü Dr. Meerjady Sabrina Flora, yaptığı açıklamada, virüs görülen kişilerin tedavi altına alındığını, onlarla temasta bulunan 3 kişinin de ayrıca karantinaya alındığı bilgisini paylaştı.

Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
OYNAT 00:00
Koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Virüs tespit edilenler İtalya'dan gelmişti

Virüs tespit edilen 3 kişiden 2'sinin yakın zamanda İtalya'dan döndüğünü belirten Flora, üçüncü hastanın İtalya'dan dönen vatandaşlarla temas kurduktan sonra hastalığa yakalandığını ifade etti.

Flora, ülkede ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğünü, güvenlik nedeniyle Kovid-19 tespit edilen kişilerin kimlik ve adreslerinin açıklanmadığını vurguladı.

Çin’deki koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı düşüyor
DÜNYA
Çin’deki koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı düşüyor

Sağlık Bakanı Koca'dan yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca'dan yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralı

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı
DÜNYA
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı her geçen gün artıyor: 110 bini aştı
Tansiyon yükseldi

Tansiyon yükseldi

​CHP'li Özkoç'un sözleri İBB Meclisi'ni de karıştırdı.
Tokalaşmadı!

Tokalaşmadı!

​Erdoğan'dan koronavirüs önlemi.
Koronavirüs mü daha öldürücü influenza mı

Koronavirüs mü
daha öldürücü
influenza mı

Sadece ABD'de 3 ayda 8 bin 200 kişi öldü.
Eğitim sistemini değiştirdi!

Eğitim sistemini değiştirdi!

Okullar kapatılsa da öğrenim devam ediyor.
Burası bizim toprağımız!

Burası bizim toprağımız!

Türk polisi BM güçlerine müdahale etti.
İki korkum var!

İki korkum var!

Soylu, depremde kilitlenen telefon hatlarını hatırlattı.

Maç tekrar edilsin!

Maç tekrar edilsin!

Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu.
Yüreklerin ağza geldiği o an

Yüreklerin ağza geldiği o an

​Küçük çocuklar arabaların hızla geçtiği yolda direğe çıktı.
3 ülkeyi vuracak!

3 ülkeyi vuracak!

İlk gününde milyarlarca dolar kayba yol açtı.
110 bini aştı

110 bini aştı

İşte ülke ülke koronavirüste son durum...
'Virüs' uydudan <br>görüntülendi!

'Virüs' uydudan
görüntülendi!

Mekke'den Pekin'e, Tokyo'dan Milano'ya en kalabalık kentlerin son hali.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Küçük çocuğa tokat atması yürekleri sızlatmıştı.
Ülke iflasını duyurdu

Ülke iflasını duyurdu

​Başbakan halka seslendi: Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolunda ilerliyoruz.
Bir aile daha!

Bir aile daha!

6 yıl aradan evladına sarıldı...
1 varil petrole<br>1 kasa domates!

1 varil petrole
1 kasa domates!

​Petroldeki rekor düşüş Rus ekonomisini vurdu.
'Lütfen yayalım!'

'Lütfen yayalım!'

​Bakan Koca '14 gün' kuralını hatırlatıp maddeleri sıraladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.