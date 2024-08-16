Bangladeş’te öğrenciler darbeye direniyor

Bangladeş’te öğrencilerin başlattığı protestolar sonrası 15 senelik iktidarı son bulan Başbakan Şeyh Hasina Vecid, babasının ölüm yıl dönümünü bahane ederek destekçilerini sokağa davet etti. Ülkede 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ayında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Güvenlik güçleri 500'den fazla kişiyi öldürmüş, öğrenciler de başbakanlık konutunu kuşatmıştı. Başbakan Hasina da görevi bırakıp Hindistan’a kaçmıştı. Öğrenciler geçtiğimiz günlerde Yüksek Mahkeme'yi kuşatmış, protestocuları öldüren polislerin yargılanmasını istemiş ve bir dizi reform talep etmişti. Sürgündeki Hasina’nın destekçilerini sokağa çağırması sonrası ülkede tansiyon yeniden had safhaya yükseldi.

HASİNA DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYOR

Öğrenci hareketinin koordinatörlerinden Sargis Alam ve Hasnat Abdullah, Hasina destekçilerinin sokağa dökülmesinin amacının kurulan geçici hükümete karşı bir darbe girişimi olduğunu belirtti. Alam, yaptığı açıklamada, “Avami Birliği (Şeyh Hasina'nın partisi), perşembe günü yas günü olduğu bahanesiyle kaos yaratmaya çalışacak. Bu tür girişimlere direnmek için sokaklarda kalacağız" dedi. AFP’nin haberine göre Hasina destekçisi gösterilere karşı çıkmaya hazırlanan öğrenciler, Şeyh Hasina'nın eski aile konutuna giden caddede yürüdü. Yüzlerce öğrenci, sopalarla sokaklarda caddelerde devriye gezdi.

MAHKEME KURULMASINI İSTİYORLAR

Diğer yandan ülkedeki “Ayrımcılığa Karşı Öğrenci Hareketi” idari ve hukuki reform talebiyle “Direniş Haftası” etkinliği başlattığını duyurdu. Öğrenciler, protestolarda yüzlerce kişiyi öldürmekle suçlanan güvenlik görevlilerinin yargılanmasının hızlandırılması için bir mahkeme kurulmasını istiyor. Alam ve Hasnat Abdullah, Avami Birliği liderlerinin ve müttefiklerinin de yargılanmalarını talep ediyor.

GÖSTERİCİLERİ ÖLDÜREN POLİSLERE SORUŞTURMA

Geçici hükümetin Adalet Bakanı Asif Nazrul bir mahkemenin kurulacağını ve suçluların yargılanacağını duyurdu. Öğrencilere yönelik açılan davaların düşürüleceğini kaydeden Nazrul, mahkemenin Birleşmiş Milletler tarafından denetleneceğini duyurdu. Geçici hükümet tarafından yapılan açıklamada ise eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in de aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "işkence gibi insanlığa karşı suçlar" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı açıklandı.

HASİNA YÖNETİMİNE TASFİYE SÜRÜYOR

Protestolar sonucu kurulan geçici hükümet, bugüne kadar 30 üst düzey ismi görevden aldı. Emniyet Genel Müfettişi, Hızlı Müdahale Kuvvetleri Bakanı, Ordu Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Bakanı, Harp Okulu ve Akademi Müdürleri, Askeri İstihbarat Genel Müdürlüğü, Milli Güvenlik İstihbarat Daire Başkanlığı ve Ensar Direktörü görevden alınan isimler arasında en dikkat çeken kişiler oldu. Birkaç gün önce atanan yeni Emniyet Genel Müfettişi Muhammed Moin el İslam, birçok polis memurunun "aşırı hırslı bazı memurlar" yüzünden öldürüldüğünü, yaralandığını ve işkenceye uğradığını açıkladı.











