Bangladeş'te protestolarda 93 kişi öldü

Ülkede önceki haftalarda "kamuda kontenjan kararı" protestolarında 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ardından hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, yeniden başlayan gösterilerde "vergi ödememe ve işe gitmeme" çağrısında bulunan protestocular, bazı kamu binalarına saldırarak bölgedeki birkaç aracı ateşe verdi.

Yetkililer, ülkenin çeşitli bölgelerindeki protestolarda polis ve iktidardaki Avami Birliği Partisi destekçileriyle göstericiler arasında çıkan arbedelerde 93 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.





Başkentte "süresiz sokağa çıkma yasağı" ilan edildi

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dakka ve bazı bölgelerde "aksi belirtilmediği takdirde süresiz sokağa çıkma yasağı"nın ilan edildiği belirtildi.

Ayrıca, hükümet, ülkede 3 günlük resmi tatil ilan etti.

Ülkede temmuz sonundan bu yana zaman zaman kısmen kaldırılan sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.





Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından protestolar başlamıştı.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, protestolarda 147 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış, basında yer alan haberlerde ölü sayısının 200'ü aştığı belirtilmişti.

Bangladeş'te yaklaşık 2 bin kişi temmuzda başlayan protestolarda ölenler için başkent Dakka'nın çeşitli noktalarında toplanmış, polis de sloganlarla hükümeti protesto eden göstericilerin etrafını sarmıştı.

Başkentin Uttara bölgesinde de protestocu öğrencilerle karşı karşıya gelen polis, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmıştı.

"Kamuda kontenjan kararı" protestolarındaki "ölüm, gözaltı, saldırı ve kayıplara" dikkati çekmek için düzenlenen gösteriler sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ise biri polis iki kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.







