Dünya Bangladeşte soğan karakolda satılacak
ASYA

Bangladeş’te soğan karakolda satılacak

Hindistan’ın muson yağmurları sonrasında hasadın düşük olması nedeniyle Eylül ayından itibaren Bangladeş’e soğan göndermeyi yasaklamasının ardından Bangladeş’te başlayan soğan krizi devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yasağın ardından kilosu 30-35 Taka’ya (2-2.5 TL) satılan soğanın 240-250 Taka’ya (16-17 TL) satılmaya başlaması ve stokçuların yerli üreticilerden aldıkları soğanı depolamasıyla kriz giderek derinleşti. Ülkenin en büyük ikinci kenti Chittagong, vatandaşların stokçulara mahkum olmaması için çareyi karakollarda soğan satışında buldu.

Karara göre, Kentte bulunan tüm karakollarda her gün 1 ila 5 tona kadar soğan satılacak. Soğan krizinin son bulması amacıyla alınan karar kapsamında bir kilo soğan 45 Taka’ya (3 TL) alıcı bulacak.

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