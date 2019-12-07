Bangladeş’te soğan karakolda satılacak

Yasağın ardından kilosu 30-35 Taka’ya (2-2.5 TL) satılan soğanın 240-250 Taka’ya (16-17 TL) satılmaya başlaması ve stokçuların yerli üreticilerden aldıkları soğanı depolamasıyla kriz giderek derinleşti. Ülkenin en büyük ikinci kenti Chittagong, vatandaşların stokçulara mahkum olmaması için çareyi karakollarda soğan satışında buldu.
Karara göre, Kentte bulunan tüm karakollarda her gün 1 ila 5 tona kadar soğan satılacak. Soğan krizinin son bulması amacıyla alınan karar kapsamında bir kilo soğan 45 Taka’ya (3 TL) alıcı bulacak.