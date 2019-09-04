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banka gülümseyerek ödeme, çin'de yüz okutarak ödeme,

Ödemek için gülümseyin

Çin'de banka hesaplarına erişim için yüzlerini tanımlatan milyonlarca kişi, alışverişlerinde ödemelerini "gülümseyerek" yapıyor. Ülkede yüz tanıma teknolojisinin mahremiyet haklarını ihlal edebileceği yönünde endişeler var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüz okutarak ödeme sistemi Çin'de yüzlerce kişi tarafından kullanılıyor.
Yüz okutarak ödeme sistemi Çin'de yüzlerce kişi tarafından kullanılıyor.

Mobil ödeme sisteminin oldukça yaygın olduğu Çin'de birçok işletmede pos makineleri dijital ödeme sistemi ya da banka hesaplarına bağlı kameralarla donatılmış durumda. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre banka hesaplarına erişim için yüzlerini tanımlatan milyonlarca kişi, alışverişlerini sadece "gülümseyerek" yapıyor. Ülkede yüz tanıma teknolojisinin mahremiyet haklarını ihlal edebileceği yönünde güçlü endişeler var.

Guardian'a göre, veri güvenliği ve mahremiyet kaygılarına rağmen birçok tüketici, yüz tanıma teknolojisini benimsemiş durumda.E-ticaret devi Alibaba'nın ödeme sistemi Alipay'in 100 kentte kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi cihazları, değişime öncülük ediyor.

  • Küresel sektör analizleri yapan Counterpoint şirketinin uzmanlarından Mengmeng Zhang, "Büyük mobil ödeme şirketlerinin girişimleri sonucunda yüz tanıma teknolojisiyle ödeme sisteminin çok yaygınlaşması potansiyeli var. Alipay, sistemi yaygınlaştırmak için bu teknolojiye milyarlar yatırıyor. Perakendecilere teşvikler, bu sistemi kullanan tüketicilere ödüller dağıtıyor" dedi.

Yüz tarayarak ödeme

Tianjin'deki IFuree adlı bir süpermarkette müşteriler ödemelerini kasaya gitmeden yapıyor. 3 boyutlu bir kamera, kapıda müşterilerinin yüzlerinin genişliğini, yüksekliğini ve derinliğini tarıyor. Ödeme noktasında yüz, tekrar bu kez daha hızlı taranarak ödeme tamamlanıyor.

Kullanıcılar fotoğraflarda çirkin çıkmaktan şikayetçi.

Kameralara güzelleştirici filtre

"Sina Technology" adlı internet sitesinin araştırmasına göre, bu sistemle ödeme yapanların yüzde 60'ı kamerada "çirkin çıkmaktan" şikayetçi. Alipay bu endişeye yönelik olarak olarak kameralarında "güzelleştirici" filtreler kullanacağını açıkladı.

Fişleme teknolojisi

Gazeteye göre ülkede bu teknoloji daha çok vatandaşları izlemek için zaten yaygın olarak kullanılıyor. Çin yönetiminin Şincan'daki Uygur Türklerini "fişlemek" için bu teknolojiyi kullanması tepkilere neden olmuştu.

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