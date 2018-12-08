Banka soygunu sırasında çatışma: 14 ölü

Brezilya'da güvenlik güçleri ile çete arasında arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 6'sı rehine 14 kişi öldü.

Ceara eyaletinin Milagres kentinde meydana gelen olayda hırsızlar iki bankaya ait ATM'leri patlatarak soymaya çalıştı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, polisin müdahalesi sonucunda olay yerinde 5 çete üyesi öldürülürken, ikisi daha sonra kaldırıldıkları hastanede can verdi.

Euronews'ta Çatışmaların ardından polis ve çete üyeleri arasında başlayan kovalamacada 1 çete üyesinin daha öldürüldüğü, üçününse gözaltına alındığı bildirildi.

Hırsızlık sırasında soyguncular ayrıca yolu kapatıp bazı kişileri rehin aldı. Çatışmalarda 5'i aynı aileden olmak üzere 6 rehine hayatını kaybetti. Ölenler arasında 13 ve 14 yaşlarında iki çocuğun da olduğu belirtildi.

Ülkede yeni seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak olan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, suçlarla mücadele yönünde sıkı bir politika izleyeceğinin sözünü vermiş ve ülkenin düzelmesi uğruna "Birkaç masum insanın ölmesi çok sorun değil." demişti.