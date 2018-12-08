Banka soygunu sırasında çatışma: 14 ölü

Brezilya'da güvenlik güçleri ile çete arasında arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 6'sı rehine 14 kişi öldü.
- Ceara eyaletinin Milagres kentinde meydana gelen olayda hırsızlar iki bankaya ait ATM'leri patlatarak soymaya çalıştı. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, polisin müdahalesi sonucunda olay yerinde 5 çete üyesi öldürülürken, ikisi daha sonra kaldırıldıkları hastanede can verdi.
Euronews'ta Çatışmaların ardından polis ve çete üyeleri arasında başlayan kovalamacada 1 çete üyesinin daha öldürüldüğü, üçününse gözaltına alındığı bildirildi.
Hırsızlık sırasında soyguncular ayrıca yolu kapatıp bazı kişileri rehin aldı. Çatışmalarda 5'i aynı aileden olmak üzere 6 rehine hayatını kaybetti. Ölenler arasında 13 ve 14 yaşlarında iki çocuğun da olduğu belirtildi.
Ülkede yeni seçilen ve 1 Ocak'ta göreve başlayacak olan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, suçlarla mücadele yönünde sıkı bir politika izleyeceğinin sözünü vermiş ve ülkenin düzelmesi uğruna "Birkaç masum insanın ölmesi çok sorun değil." demişti.