Fransa son bir yılda kitlesel gösteriler ile sarsılırken, Fransız polisinin barbarlığa varan acımasız yöntemleri de gözden kaçmıyor. Fransa'da akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, zamanla Macron yönetimine karşı isyan ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemlerindeki polis şiddetinin bilançosu, ülkedeki güvenlik güçlerinin şiddete meyilli olduğunu ve orantısız güç kullandığını ortaya koyuyor. Ülkenin en uzun süren protestosu halini alan sarı yeleklilerin gösterilerinde Fransız polisi sıklıkla kullandığı orantısız güç nedeniyle eleştirilere hedef oldu. Fransa'da polis şiddetinin son kurbanı başkent Paris'te emeklilik reformu protestolarını yakından takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Yalçın oldu.

Fransa'da polisin yaraladığı AA foto muhabiri Mustafa Yalçın sol gözünden ameliyat oldu.

YALÇIN AMELİYAT OLDU

Fransa sokakları

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı çıkan on binlerce kişinin düzenlediği gösterileri olay yerinde takip eden Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Cochin Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın, yaklaşık 6 saat süren bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, Yalçın'ın hastanede müşahade altında tutulduğunu bildirdi. Yalçın'ın yanı sıra gazeteciler Taha Bouhafs ve Gaspard Glanz ile bazı protestocular da gösterilerde yaralandı.

ŞİDDETE MEYİLLİLER

Fransa sokakları

İnsan hakları örgütü Amnesty International, "Fransız polisi, barışçıl bir şekilde gösteri yapan ve kamu düzenini tehdit etmeyen protestoculara karşı sıklıkla plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullandı. Polisin aşırı güç kullandığını ispatlayan birçok belge bulunuyor." açıklamasında bulundu. Fransız yasalarına göre, güvenlik güçlerinin plastik mermiyle kişilerin kafasını hedef alması yasaklanıyor. Buna rağmen, polis sıklıkla gazetecileri ve göstericileri hedef alıyor.

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AĞIR BİLANÇO

Fransa'da sınır tanımayan polis şiddetinin bilançosu da oldukça ağır. Son 1 yılda polisin gösterilerde kullandığı orantısız güç nedeniyle 11 kişi ölürken, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı. Öte yandan, gösterilerde 12 binden fazla kişi göz altına alındı, 3 bin 163 kişiye hapis cezası verildi.

Avrupa suspus

Her fırsatta Türkiye'ye karşı "insan hakları" hamiliğine sarılan Avrupa Birliği'nden ise Fransız polisinin sivillere karşı kullandığı şiddeti kınayan en ufak bir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Birçok ülkede düzenlenen protestolara hızlı tepki gösteren ve itidal çağrısında bulunan Avrupa Birliği (AB), üyesi Fransa'nın polis şiddetini görmezden geldi. Demokrasi, ifade ve toplanma özgürlüğü ile insan hakları savunucusu rolünü üstlenen Avrupa, Fransa'daki polis şiddetine sessiz kalmaya devam ediyor. AB Komisyonundan yapılan açıklamayla polis şiddetini, "Güvenlik güçleri bazen zor durumlarla karşılaşabilirler ancak bu durumlar üye ülkeleri ilgilendirir" sözleriyle adeta geçiştirdi.

FOTOĞRAF 18 Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı. Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan öfke ve isyan duygusunun daha da büyümesine neden oldu. Dolayısıyla Macron, 2 yıldır sarı yeleklilerin gösterilerinden sonra en büyük krizle karşı karşıya kalıyor. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek. Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmayacak. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi. Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak. Yarından sonra da toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini göstermeye devam edecek. SNCF'den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık'ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu. Toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden olacak. Metro veya otobüsleri kullanamayacaklar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yönelecek ancak bu şirketlerin de oluşacak yoğun talep nedeniyle ücretlerini yükseltmesi bekleniyor. Grevlerden esnafın da olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Paris'te yarın Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek. Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor. Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor. Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek. Öte yandan Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi. Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu. Yarın başlayacak grevin 1995'tekinden daha büyük olacağı kaydediliyor. Fransa tarihinin en büyük grevine başladı: Macron ziyaretlerini iptal etti Fransa, halkın ve özellikle Parislilerin günlük hayatını ciddi manada zorlaştıracak tarihin en büyük grevine başladı.

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Fransa'da hayat durdu

Fransa tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadığı günü geride bırakırken, özellikle başkent Paris'te hayat durma noktasına geldi, polisle göstericiler çatıştı ve yaralananlar oldu. Ülke genelinde 250 farklı noktada gerçekleşen gösterilerde katılımcı sayısı resmi verilere göre 806 bin, sendikalara göre ise 1,5 milyonu buldu. Gösterilerin odak noktası olan başkent Paris'te ise yine sendikalara göre, 250 bin kişi Macron yönetimini protesto etti. Paris'teki ilk ve orta dereceli okullarda görevli öğretmenlerin yaklaşık yüzde 80'i iş bıraktı. Grevlerin pazartesi gününe kadar süreceği açıklandı.

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Dışişleri: Basın özgürlüğüne müdahale

Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Fransız polisinin uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Orantısız güç kullanılmasının endişeyle karşılandığı kaydedilen açıklamada “Gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında bir Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz. Fransız resmi makamlarının bu konuda herhangi bir özür açıklaması yapmamış olmaları da durumun vahametini artırmaktadır” denildi. Bakanlık öte yandan, gösteriler nedeniyle Türk vatandaşlarına Fransa seyahatlerinde dikkatli olmaları uyarısı yaptı.