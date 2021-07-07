Barcelona Filistin’i üzdü : Tel Aviv'de oynayın

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Müsilaj Komisyonu üyeleri belirlendi

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası (müsilaj) sorununa çözüm bulmak ve ortaya çıkış sebeplerini araştırarak alınması gereken önlemleri belirlemek maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun üyeleri belirlendi. 19 üyeden oluşan komisyona AK Parti'den 10, CHP'den dört, HDP'den iki, MHP'den iki ve İYİ Parti'den bir kişi seçildi.