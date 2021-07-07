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Barcelona Filistin’i üzdü: Tel Aviv'de oynayın

Barcelona’nın İsrail takımı Beitar Jerusalem’le işgal altındaki Kudüs’te ‘dostluk’ maçı oynamayı kabul etmesine tepki yağdı. Filistin Futbol Federasyonu, 4 Ağustos’taki maç için Katalanları, tercihlerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Federasyon, “Doğu Kudüs İsrail’in yetki alanı dışında” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Barcelona Filistin’i üzdü​: Tel Avivde oynayın
Maçın işgal altındaki Kudüs’te oynanacak olması tepki çekti.

Filistin Futbol Federasyonu, İspanya’nın Barcelona Kulübünün, İsrail takımı Beitar Jerusalem’le 4 Ağustos’ta yapacağı “dostluk” maçını işgal altındaki Kudüs’te oynama kararını kınadı. Her kulübün, herhangi bir federasyondan istediği takımla dostluk maçı oynama hakkına saygı duyduğunu belirten Filistin Futbol Federasyonu, maçın Kudüs’ün işgal altındaki bölümünde oynanması kararının, kendi haklarının doğrudan ihlali anlamına geleceğine dikkat çekti. Açıklamada, “Doğu Kudüs, İsrail Futbol Federasyonu’nun yetki alanı dışında kalıyor” denildi.

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KARARI GÖZDEN GEÇİR

  • Maçın oynanacağı stadyum, İsrail tarafından yıkılan Filistinli El-Malha köyünün enkazı üzerine kurulmuş, köy sakinleri zorla kovulup mülteci kamplarında yaşamaya zorlanmıştı. Filistin Futbol Federasyonu, İspanyol kulübünü maçın yapılacağı mekan seçimini yeniden gözden geçirmeye çağırdı. İsrail’in en önemli futbol takımlarından biri olan Beitar Jerusalem taraftarları da ırkçı tutumları, Araplara ve Müslümanlara düşmanlığıyla biliniyor. Beitar Jerusalem aynı zamanda İsrail liginde hiçbir Müslüman Arap oyuncunun oynamadığı tek kulüp.

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