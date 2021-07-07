Barcelona Filistin’i üzdü: Tel Aviv'de oynayın

Dünya

Nefes alamıyoruz ama yine de gitmeyiz

İsrail’in göçe zorladığı Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi, Filistin direnişinin yeni sembollerinden biri. Mahallenin sembol ismi de Muna El Kurd. Yeni Şafak’a konuşan El Kurd, mahalledeki ablukayı “Artık nefes alamıyoruz” sözleriyle özetledi. “Bu büyük hapishanede kapana kısıldık. İşgalciler mahallenin girişine beton bloklar koydu. Akrabalarımız, arkadaşlarımız bizi ziyarete gelemiyor” diyen El Kurd, her şeye rağmen kararlı olduklarını ve evlerini terk etmeyeceklerini söyledi.