Barış isteyen 3 din alimini asacaklar

Suudi Arabistan’da idamlar devam ediyor. Kraliyet yönetimi şimdi de 3 din alimini idam etmeye hazırlanıyor. Suud yönetiminin terör suçlamasıyla tutukladığı din alimleri Salman al-Odah, Awad al-Qarni ve Ali al-Omari, Ramazan ayından kısa süre sonra idam edilecek. Önceden 1 Mayıs’ta görülmesi planlanan dava ertelenmiş, fakat yeni bir tarih belirlenmemişti. İki Suud devlet yetkilisi cezaevindeki alimlerin idam edileceğini doğruladı.

37 İDAMLA TEPKİ ÖLÇÜLDÜ

Bir başka Suud devlet kaynağı ise Nisan ayında idam edilen 37 kişi ile uluslararası tepkilerin denendiğini, bu şekilde nabız yoklandığını söyledi. Söz konusu kaynak, “Özellikle hükümetler ve devletlerin başı nezdinde düşük tepkiler olduğunu görünce önemli kişileri idam etme planı devam etti. Ayrıca Körfez geriliminden dolayı ABD Suudi Arabistan’ı memnun etmek istiyor ve bu yüzden idamlardan dolayı sorun çıkmayacağını hesaplıyorlar” dedi.

‘KATAR’LA BARIŞIN’ DEMEK SUÇ

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan 3 alimin serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Bu kişilerden Salman al-Odah 2017 yılında Katar’la yeniden barışılması için dua ettiği bir tweet attıktan sonra gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tutuklu Odah 37 terör suçu ile yargılanırken, suçlamalardan çoğunu “hükümetin kazanımları ile dalga geçmek” oluşturuyor. Ayrıca Salman al-Odah, Katar kraliyet ailesi ile bağlantılı olmakla da suçlanıyor.