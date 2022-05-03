Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/QY2DHpkQwI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2022

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