Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPGli terörist daha etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" denildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPGli terörist daha etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi
GÜNDEM
Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 63’e yükseldi

Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
GÜNDEM
MSB: Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları temizleniyor
Tarihi anlar

Tarihi anlar

​Avrasya Tüneli'nden geçen ilk motosikletliler...
İstanbulda bayram trafiği sürüyor

İstanbul'da bayram trafiği sürüyor

Yoğunluk yüzde 65'e çıktı
Emniyet duyurdu: Kendini Afgan ve Pakistanlı gibi gösteren provokatif hesaplara soruşturma

Ekonomik gelişimde itici güç olacak: Değeri 615 milyar dolar.

Sabah erkenden çıkıp dağın en yüksek yerlerinde arıyorlar.

​Tutuklamaya çalıştıkları adam hayatını kaybetti.

Ekipler alarma geçti: Deprem gibiydi.
Putin ile<br>görüşmek istiyor

Putin ile
görüşmek istiyor

Papa Franciscus Rusya'ya mesaj gönderdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.