Dünya Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim’de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Barış Pınarı Harekatı bölgesi
Barış Pınarı Harekatı bölgesi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucunda ağır yaralanan bir askerin hastanede şehit düştüğünü duyurdu.

  • Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 21 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi.

Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” İfadesine de yer verildi.

Herkes 22.00yi bekliyor

Herkes 22.00'yi bekliyor

Türkiye'nin ABD'ye verdiği 5 günlük süre bu gece doluyor.
PKK saldırıyorİran seyrediyor!

PKK saldırıyor
İran seyrediyor!

ABD ile mutabakatın ardından 3 günde 3 terör saldırısı düzenlendi.
Sise hazır olun

Sise hazır olun

​Meteoroloji'den birçok bölge için yeni uyarı.
ABD'de<br> skandallar bitmiyor

ABD'de
skandallar bitmiyor

​Dışişleri Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı karşıtı metinleri dağıtıyor.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

İstanbul'a su sağlayan baraj kuruma tehlikesinde.
Sınırı cetvelle çizilen<br>ayakta kalamaz

Sınırı cetvelle çizilen
ayakta kalamaz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Soçi Zirvesi'ne katılmak üzere Rusya'ya gidecek.
Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

Ülkemize çağırdığımız insanlara saygısızlık yapıyoruz

​TRT World Forum'da düzenlenen “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar”
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye verilen silahlar bize doğrultuluyor

YPG'ye NATO müttefikleri tarafından verilen silahların Türkiye'ye doğrultulduğunu söyledi.
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık

​Türkiye terör örgütüyle mücadelede şehit düşen 3 askerini uğurladı.

Münbiç’te sivil direniş

Münbiç’te sivil direniş

​Halk ilçedeki kontrolü Suriye Milli Ordusu'nun ele almasını istiyor.
Zafer zamanı

Zafer zamanı

​Sarı kırmızılılar zorlu karşılaşmadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.
Fırat'ın doğusunda<br>Evanjelik örgüt

Fırat'ın doğusunda
Evanjelik örgüt

Evanjelikler ​Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye destek verdi.
Bizim gözümüz<br>hep Türkiye'de

Bizim gözümüz
hep Türkiye'de

​Malezya Halkın Adalet Partisi lideri Enver İbrahim,Yeni Şafak'a konuştu.
Türkiye'nin<br>tavrı Nobellik

Türkiye'nin
tavrı Nobellik

​BAU Global Başkanı Enver Yücel Türkiye'nin mülteci politikasını övdü.
Netanyahu<br>hükümeti kurumadı

Netanyahu
hükümeti kurumadı

​İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim gündemde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.