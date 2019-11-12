Dünya Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyadda yol ve elektrik hizmeti çalışmaları sürüyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da yol ve elektrik hizmeti çalışmaları sürüyor

Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'da yol ve elektrik hizmeti vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, kısa bir süre önce de Resulayn'da, ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması için DSİ tarafından sondaj kuyusu kazılarak şebeke bağlantıları yapılmıştı.

Haber Merkezi AA
Tel Abyad'daki fırın, manav, market, berber, eczane, restoran ve pastaneler uzun zaman sonra tekrar kepenk açarak zararlarını telafi etmeye çalışıyor.
Tel Abyad'daki fırın, manav, market, berber, eczane, restoran ve pastaneler uzun zaman sonra tekrar kepenk açarak zararlarını telafi etmeye çalışıyor.

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'den giden ekiplerce, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'da yol ve elektrik hizmeti için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.

Altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

  • Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekiplerince Akçakale Sınır Kapısı ile Tel Abyad şehir merkezi arasındaki 10 kilometrelik kara yolu da onarıldı. Yaklaşık 50 ton sıcak karışım asfaltın kullanıldığı çalışmalar sonucu uzun yıllardır bakım görmemiş olan kara yolu, yama ve serim çalışmalarının ardından kullanılabilir hale getirildi.

Kısa süre içerisinde şehir elektriğe kavuşacak

Tel Abyad'da yaşanan enerji sorununu çözmek için de sahada çalışmalarını sürdüren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, TEİAŞ marifetiyle ilçeye enerji sağlayan trafo merkezi ile dağıtım hatlarında onarım çalışmalarını tamamlayarak test çalışmalarını yaptı. Arızaların giderilmesinin ardından şehre elektrik verilmesi planlanıyor.

Öte yandan, kısa bir süre önce de Resulayn'da, ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması için DSİ tarafından sondaj kuyusu kazılarak şebeke bağlantıları yapılmıştı.

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