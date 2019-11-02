Dünya Barış Pınarı Harekatı Kandilde deprem etkisi yaptı Teröristler dışarı çıkmak istemiyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı Kandil'de deprem etkisi yaptı: Teröristler dışarı çıkmak istemiyor

Pençe harekatlarıyla Irak kuzeyinde, Kıran harekatlarıyla yurt içinde aldığı darbelerle neye uğradığını şaşıran, ardından Barış Pınarı Harekatıyla dağılma noktasına gelen PKK/YPG/KCK terör örgütünün yeni eylemler planladığı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye'de büyük darbe alan terör örgütü PKK'da korku hakim.
Suriye'de büyük darbe alan terör örgütü PKK'da korku hakim.

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde yapılan operasyonlardan dolayı teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarı çıkmak istemediğini, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşılarınca bir çocuğun öldürülerek polis kurşunuyla öldüğü propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği bilgisi alındı.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı belirtilerek örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.

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