Dünya Barış Pınarı Harekatı kapsamında vurulan Tel Abyadda sessizlik hakim
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında vurulan Tel Abyad'da sessizlik hakim

Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bu sabah sessizlik hakim.

Haber Merkezi AA
Tel Abyad'da vurulan bölgelerden yükselen dumanlar
Tel Abyad'da vurulan bölgelerden yükselen dumanlar

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

SABAH İLK IŞIKLARI İLE SESSİZLİK HAKİM

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı.

Büyük barış harekatı
DÜNYA
Büyük barış harekatı

Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

  • Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.

Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.

Kara harekatından ilk görüntüler
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Kara harekatından ilk görüntüler
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
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Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Terör hedefleri yoğun roketatar Koral ve obüs atışlarıyla vurulmaya devam ediliyor.

Resulayn'a yapılan bombardıman görüntüleri kamerada
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Resulayn'a yapılan bombardıman görüntüleri kamerada
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SDG adı altındaki PKK hedeflerini nokta atışıyla imha ediyor.


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