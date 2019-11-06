Dünya Barış Pınarı Harekatına katılan Suriye Milli Ordusunun terörle mücadelede şehit sayısı 144e yükseldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu'nun terörle mücadelede şehit sayısı 144'e yükseldi

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda, arama tarama faaliyetlerini sürdüren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın devam eden saldırıları sonucu verdiği şehit sayısı 144'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da.
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'da.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanması için arama tarama çalışmalarında yer almaya devam ediyor.

Rasulayn’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor
DÜNYA
Rasulayn’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor
  • Harekatın durdurulmasıyla Tel Abyad ve Rasulayn çevresindeki cephe hatlarını tutan SMO askerleri, teröristlere ait el yapımı patlayıcıları imha ve güvenlik tedbirlerini artırma çalışmalarının yanı sıra cephe hatlarında teröristlerin düzenlediği saldırılara karşı koymaya da devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu, tanksavarla teröristleri taşıyan aracı imha etti
OYNAT 00:00
Suriye Milli Ordusu, tanksavarla teröristleri taşıyan aracı imha etti
Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Tamr kasabasında YPG/PKK'lı teröristleri taşıyan aracı tanksavar füzesi ile vurarak imha etti.

"Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasib etsin"

Sahadaki SMO komutanlarından alınan bilgiye göre, 9 Ekim'den bu yana yürütülen söz konusu çalışmalar ve saldırılar sonucu 144 SMO askeri şehit oldu, 557'si yaralandı.

Suriye Milli Ordusu Akçakale'den Tel Abyad'a gidiyor
OYNAT 00:44
Suriye Milli Ordusu Akçakale'den Tel Abyad'a gidiyor
Milli Suriye Ordusu'na mensup askerler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Tel Abyad'a gitmek için yola çıktı.
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim'de AK Parti TBMM Grup toplantısında, "(Suriye Milli Ordusu) Bunlar şu anda bizim askerlerimizle beraber bu topraklarda kendi evlerini, topraklarını savunurken şehit olanlar. Bunlar ölümü korkutan, ölümü öldüren mücahitler. Askerimizle dayanışmalarının neticesi, bu zafere doğru bizleri götürüyor. Rabbim bizlere en yakın zamanda zaferi nasip etsin" ifadelerini kullanmıştı.

PKK Suriye'de 'Güneydoğu' planını devreye soktu: Soğukkanlı olunmalı
DÜNYA
PKK Suriye'de 'Güneydoğu' planını devreye soktu: Soğukkanlı olunmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 23 Ekim'de, "SMO önceki harekatlarda da bu harekatta da çok büyük katkı sağlamıştır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

PKK’nın silah deposunda ABD havanları
GÜNDEM
PKK’nın silah deposunda ABD havanları
Rusya çocuk hastanesini vurdu

Rusya çocuk hastanesini vurdu

Kuvözlerdeki bebekler başka bir hastaneye tahliye edildi.
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

Alışveriş meraklıları için sanal dolandırıcılar iş başında.
24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

Bakanlık, TSK'nın mutabakata tam olarak uyduğunu belirtti.
10 ülke için<br>sürpriz adım

10 ülke için
sürpriz adım

50 bin adedi aşıp İspanya'yı geride bırakacağız.
Başka yapacak işimiz yok

Başka yapacak işimiz yok

Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından karara tepki.
Tercih edilen<br>renk belli oldu

Tercih edilen
renk belli oldu

Çizik izleri fazla belli olmuyor.

Yoğunluktan <br>durağa giremediler

Yoğunluktan
durağa giremediler

​Altunizade metrobüs durağında çile yine başladı.
Havada asılı bir şehir

Havada asılı bir şehir

​Yunanistan'ın masalsı bir bölgesi Meteora.
Suriye'nin interneti Gaziantep'ten

Suriye'nin interneti Gaziantep'ten

Türkiye terörden temizlediği bölgelerde çalışmalara başlıyor.

Hapishane duvarını delip kaçtılar

Hapishane duvarını delip kaçtılar

Cinayet suçundan yargılanmayı bekleyen suçlular duvarı delerek kaçtı.
50 yıllık hayal gerçek oluyor

50 yıllık hayal gerçek oluyor

Botan Köprüsü Türkiye'nin en yükseği olacak.
Dolar dışında para kullanmıyorlar

Dolar dışında para kullanmıyorlar

​Çözülmeleri önlemek için para dağıtmışlar.
Kayınpeder damadını dolandırdı

Kayınpeder damadını dolandırdı

Boş senede imza atan damada 950 bin liralık borç.
Suriye'de oynanan oyunun farkındayız

Suriye'de oynanan oyunun farkındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan net mesaj.
100 milyar<br>dolar bekleniyor

100 milyar
dolar bekleniyor

Dünyanın en büyük halka arzında tarih belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.