Dünya Barış Pınarı Harekatında Tel Abyadın Suluk beldesi YPG/PKKlı teröristlerden kurtarıldı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan Tel Abyad'ın güneydoğusundaki Suluk belde merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Barış Pınarı Harekatı / Tel Abyad
Barış Pınarı Harekatı / Tel Abyad

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SULUK TERÖRDEN TEMİZLENDİ

  • Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı.

Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
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Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın Suluk beldesi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı

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