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Dünya

Barzani'den PKK tepkisi: Kürt Bölgesi ve Irak için büyük bir bela

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani, "PKK, Kürt Bölgesi ve Irak için büyük bir bela. Kurumlarımıza değer vermiyorlar; Türkiye'yi topraklarımızdan tehdit ediyorlar. Bu bizim açımızdan hiç bir şekilde kabul edilemez." dedi.

12:31 - 22/02/2024 Perşembe
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Neçirvan Barzani
Neçirvan Barzani
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı
Neçirvan Barzani
, Al Arabiya televizyonuna mülakat verdi.

"Komşularımız için bir tehdit kaynağı haline getirilmesini kabul etmiyoruz"


"Türkiye, Irak Kürt Bölgesi'nde PKK'yı vurduğunda Erbil ile Ankara arasında herhangi bir koordinasyon oluyor mu?
" sorusuna,
"PKK, Kürt Bölgesi ve Irak için büyük bir beladır. Onlar Kürt Bölgesi'nin meşru kurumlarına hiç değer vermiyorlar ve Türkiye'yi topraklarımızdan tehdit ediyorlar. Bu prensibi tamamen reddediyor ve Kürt Bölgesi topraklarının ister Türkiye ister İran olsun komşularımız için bir tehdit kaynağı haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Bu ülkelerin muhalifleri Kürt Bölgesi'ni kendilerine güvenli bir bölge olarak görüp bu ülkelere sorun yaratmak için kullanamaz. Ne yazık ki PKK bu konuda çok kötü bir rol oynuyor. Kürt Bölgesi'nin dağlık alanlarını kullanarak Türkiye'ye sorun yaratmaya çalışıyor. Bu bizim açımızdan hiç bir şekilde kabul edilemez."
diye cevap verdi.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir açıklama yapan Barzani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya gelmişti.




#Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
#PKK
#Barzani
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