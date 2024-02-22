Barzani'den PKK tepkisi: Kürt Bölgesi ve Irak için büyük bir bela

"PKK, Kürt Bölgesi ve Irak için büyük bir beladır. Onlar Kürt Bölgesi'nin meşru kurumlarına hiç değer vermiyorlar ve Türkiye'yi topraklarımızdan tehdit ediyorlar. Bu prensibi tamamen reddediyor ve Kürt Bölgesi topraklarının ister Türkiye ister İran olsun komşularımız için bir tehdit kaynağı haline getirilmesini kabul etmiyoruz. Bu ülkelerin muhalifleri Kürt Bölgesi'ni kendilerine güvenli bir bölge olarak görüp bu ülkelere sorun yaratmak için kullanamaz. Ne yazık ki PKK bu konuda çok kötü bir rol oynuyor. Kürt Bölgesi'nin dağlık alanlarını kullanarak Türkiye'ye sorun yaratmaya çalışıyor. Bu bizim açımızdan hiç bir şekilde kabul edilemez."