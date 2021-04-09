Başbakan bozuntusu

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB liderlerini kabulü sırasındaki oturma düzenine ilişkin küstahça ifadeler kullanarak Erdoğan’ı “diktatörlükle” suçladı. Oturma düzeni AB tarafından belirlenmiş olmasına rağmen hakarete varan ifadeler kullanan Draghi, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davranışına kesinlikle katılmıyorum. Uygunsuz bir davranış olduğunu düşünüyorum. (Avrupa) Komisyon Başkanı Von der Leyen’in maruz kaldığı aşağılanmadan dolayı çok büyük üzüntü duydum. Bu noktada yapılması gereken değerlendirme, onları kendi adlarıyla çağıralım, bu diktatörlere iş birliği yapmak için ihtiyaç var.” diye konuştu.

GÜNDEM İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: İtalya Başbakanı Draghi'nin hadsiz sözlerine siyasilerden tepki yağdı

KENDİSİNE İADE EDİYORUZ

İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, Başbakan Draghi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz.” ifadesini kullandı.