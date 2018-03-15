DünyaBaşbakan Yıldırım BM reformunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır
ASYA

Başbakan Yıldırım: BM reformunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır

Başbakan Yıldırım "Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir BM reformunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama BMGK, bu vahşeti durduramıyor" dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da "6. Küresel Bakü Forumu"nda yaptığı konuşmada, "Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu da gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor." dedi.

Yukarı Karabağ sorunu

Başbakan Yıldırım, "Birçok uluslararası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir." diye konuştu.

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