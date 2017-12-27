Başbakan Yıldırım Kral Selman'la bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü.

Yıldırım ve Abdülaziz'in, Irqa Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Başbakan Yıldırım'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ele alındı, köklü tarihi, dini ve beşeri bağların bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verilen önem vurgulandı.

Başbakan Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi. pic.twitter.com/2nSPTJrEEW — T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 27 Aralık 2017

Kudüs konusunda ortak mesaj

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Ayrıca Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği dile getirildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da yer aldı.