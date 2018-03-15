Başbakan Yıldırım'dan Ermenistan'a sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de soruları cevapladı:

"Zeytin Dalı Harekatı, Azerbaycan'da kuvvetle destekleniyor. Karabağ meselesi Azerbaycan'ın haklı bir meselesidir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycan'da bir etnik temizlik yapılmıştır. Bir soykırım yapılmıştır. Bunu yapan Ermenistan, bunu görmelidir. Bu konuda Azerbaycan'ın haklı davası çözüme ulaşacaktır.

"Terör tehdidi olursa karşılığı olur"

"Türkiye ve Azerbaycan teröre karşı birlikte mücadele ediyor. Karabağ'da teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdit vaki olursa karşılığı olur" diye konuştu.