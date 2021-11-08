Dünya Başbakana İHAlı saldırı
ORTADOĞU

Başbakan’a İHA’lı saldırı

Irak’taki seçimlerden istedikleri sonucu alamayan İran destekli Şii milislerin tehdit ettiği Başbakan Mustafa el-Kazımi’ye 3 İHA ile suikast girişimi oldu. Kazımi Bağdat’taki “Yeşil Bölge”de bulunan konutunu hedef alan saldırıdan yara almadan kurtulurken, 6 koruması yaralandı. Uzmanlar saldırıyla hem Kazımi’ye hem de Kazımi’yle yola devam etmek isteyen seçimin galibi Mukteda es-Sadr’a mesaj verildiğini belirtiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Başbakan’a İHA’lı saldırı ​
Bağdat Yeşil Bölge’deki konutunda hedef alınan Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulurken, korumaları yaralandı.

Irak’ta 10 Ekim’de yapılan parlamento seçimlerinden istediği sonucu alamayan İran destekli Şii milis gruplarının tehdit ettiği Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin, başkent Bağdat’ta yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’de bulunan konutuna silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile suikast girişiminde bulunuldu.Kazımi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişiminde 3 SİHA kullanıldığını ve 2’sinin düşürüldüğünü söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Kazımi’yi bir gün önce tehdit eden Asaib Ehlil Hak grubu şüpheli durumunda.

Mustafa el-Kazımi
Mustafa el-Kazımi

TEHDİTLER SAVURMUŞTU

SİHA’lı suikast girişimi İran’a yakın Fetih Koalisyonu ve Şii Haşdi Şabi destekçilerinin Yeşil Bölge önündeki oturma eylemine katılanlarla güvenlik güçleri arasında 5 Kasım Cuma günü yaşanan arbedede bir göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Tansiyonun yükseldiği olay yerine gelen Şii milis gücü Asaib Ehlil Hak Hareketi lideri Kays Hazali, Kazımi’ye yönelik tehditler içeren ifadeler kullanmıştı. Şii milis gücü, geçen yıl aralık ayında da Başbakan Kazımi’yi hedefe koyan gösteriler düzenlemişti. Şii milis grubu bu yıl ABD’nin terör listesine alınmıştı.

ÜÇ SİHA KULLANILDI

Irak hükümet kaynakları Kazımi’nin evine üç SİHA ile saldırı düzenlendiğini, ikisinin havada imha edildiğini belirtirken, birinin isabet kaydettiğini açıkladı. Saldırı sonucu el-Kazımi’nin altı koruması yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Saldırıda kullanılan SİHA’ların menşeine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

GÜVENLİK KABİNESİNİ TOPLADI

Saldırıdan sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Irak Başbakanı, “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serinkanlı kalmaya davet ediyorum” dedi. Kazımi ayrıca dün sabah güvenlik kabinesini de saldırıyı görüşmek amacıyla acil topladı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada da, saldırı için “Irak devleti silahlı suç çeteleri tarafından hedef alındı” değerlendirmesi yapıldı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin konutu saldırı sonrası görüntülendi
OYNAT 00:37
Irak Başbakanı Kazımi'nin konutu saldırı sonrası görüntülendi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirildi. Öte yandan saldırı sonrası bölgede oluşan hasar kameralara yansıdı.

2003’ten sonra bir ilk

  • MEHMET ALACA (ARAŞTIRMACI): Bu gelişme 2003’ten beridir bu yönüyle ilk kez yaşanan bir saldırı. İlk kez bir başbakana açıktan yapılmış doğrudan ilk saldırı olma özelliğini taşıyor. Kazımi’yi hedef alan tehditler vardı ancak bunlar söylemsel boyuttaydı, bu saldırıyla birlikte bu iş eylemsel boyuta da dökülmeye başladı. İran yanlısı milis gruplar muhataplarının sınırlarını test etmeye çalışıyor. Bu saldırı üzerinden seçimin galibi Mukteda es-Sadr’a ve siyasi elitlere dolaylı mesaj gönderiliyor. Daha majör anlamda seçim sonrası yeni siyasal denkleme tehdit. Ülkedeki siyasi erkin liderini hedef alması açısından saldırı basit anlamda bir darbe girişimi ancak bunun ötesinde bu drone saldırısı ile birlikte seçim sonrası “yeni düzende bizi devre dışı bırakmayın eğer bırakırsanız hem siyaseti hem de sahayı terörize ederiz” mesajı aynı zamanda.

Kaos girişimi

  • MUSTAFA CANER (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ENSTİTÜSÜ): Haşdi Şabi grupları Kazımi’yi tehdit ediyorlardı bir süredir. Seçim sonuçlarından da Haşdi Şabi grupları veya Fetih İttifakı dediğimiz oluşum hiç memnun değildi. Bu yüzden hem hukuki olarak seçim sonuçlarına itiraz etmişlerdi hem de Yeşil Bölge’de protestolar başlamış, çadırlar kurulmuştu. Sadr grubu seçimin kazananı olsa da parlamentoda tek başına hükümet kuracak bir güce sahip değil. Bu yüzden koalisyon kurulacak ve son çare de mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi ile devam etmek. Saldırıyı düzenleyenler kaotik bir durum oluşturarak ya da oluşturma gücüne sahip olduklarını göstererek yeni hükümet kurulması öncesi el yükseltme amacında da olabilirler.

Türkiye’den terör saldırısına kınama

Türkiye, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Irak Başbakanı Mustafa Kazımi’nin konutuna yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Türkiye’nin, kaynağı ne olursa olsun terörle mücadelede Irak’ın yanında yer alacağı belirtildi.

Irak'ta El-Kazımi’ye yönelik saldırının ardından ordu sokağa indi
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Irak'ta El-Kazımi’ye yönelik saldırının ardından ordu sokağa indi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından ordu sokağa indi. Başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında kimlerin olduğunu bildiğini ve bunu yakında açıklayacağını belirtti.
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