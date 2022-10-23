Dünya Başbakanlık için yarış başladı
AVRUPA

Başbakanlık için yarış başladı

İngiltere’de 45 gün ile tarihinin en kısa süre başbakanlık görevini üstlenen ismi olan Liz Truss’ın istifası sonrasında başbakanlık için adaylar çalışmalara başladı. Truss’ın istifa etmesi sonrasında 10 Numara için adı geçen isimlerden Boris Johnson, Karayipler’den bu sabah apar topar ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başbakanlık için yarış başladı
Boris Johnson.

Tatilini kısa kesen ve sabah saatlerinde tarifeli uçakla İngiltere’ye dönen Johnson, öğle saatlerinde başkent Londra’ya indi. SkyNews sitesi, Johnson’ın uçakta yuhalandığı bilgisine yer verdi. Johnson’ın döneminde İçişleri Bakanlığı yapan Priti Patel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Johnson’ın adaylığını desteklediğini duyurdu. Önceki gün Savunma Bakanı Ben Wallace, Johnson’ın adaylığını desteklediğini duyurmuştu.

SUNAK İKİNCİ FAVORİ

  • Truss’ın istifa kararı sırasında tatilde olan Johnson’ın geri dönüşü ise Muhafazakar Parti’yi ikiye böldü. Bazı partililer Johnson’ın adaylığını desteklerken bazıları da Johnson’ın tekrar başbakan olmasının rahatsızlık yaratacağını duyurdu. Parti içinde, istifa kararı ile Johnson’ı koltuğundan eden süreci tetikleyen dönemin Ekonomi Bakanı Rishi Sunak ve ülkenin ilk kadın Savunma Bakanı Penny Mordaunt, adaylık için konuşulan diğer isimler olarak göze çarpıyor. Aday olmak için 357 milletvekilinden 100’ünün desteğini aldığı belirtilen Rishi Sunak, Johnson ile beraber favori aday olarak lanse ediliyor. Aday adaylarının pazartesi saat 14.00’e kadar seçim komisyonuna adaylıklarını bildirmeleri gerekiyor. 100 vekilin desteğini alan 2 aday olması durumunda, Pazartesi günü saat 15.30’da Muhafazakar Parti vekilleri arasında oylama yapılacak ve sonuçlar 18.00’da açıklanacak.

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