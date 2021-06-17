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Başkan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galler karşısında ay-yıldızlılarımızı yalnız bırakmadı. Bakü’de bulunan Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a büyük ilgi gösterdi. Erdoğan da gösterilen ilgiye kayıtsız kalmadı ve taraftarlarla bir araya geldi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başkana sevgi gösterisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile mücadeleyi tribünden izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de konakladığı otelin önünde toplanan Türk taraftarları selamlarken, taraftarlar da programı için otelden ayrıldığı sırada kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye-Galler maçını izlemek ve millileri desteklemek için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulanan Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplandı. Büyük Türk bayrağı açan taraftarların “Türkiye” tezahüratlarına kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan otelin balkonuna çıkarak taraftarlara el salladı. Taraftarlar da programı için otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlarla bir araya gelen Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TEK MİLLET İKİ DEVLET

  • Türkiye ile Galler arasında oynanan maçta Bakü Olimpiyat Stadı’nda A Milli Takım büyük bir destekle karşılandı. Ay-yıldızlı ekibin kadrosu okunurken ve maç için sahaya çıkarken tribünlerden tezahüratlar ve alkışlar yükseldi. Pandemi tedbirleri nedeniyle 69 bin kişilik Bakü Olimpiyat Stadı’na 33 bin taraftar alındı. Tribünlerin çok büyük bölümünde Türk ve Azerbaycanlı futbolseverler yer aldı. Türk ve Azerbaycan bayrakları yan yana sallandı. Tribünde “Tek millet iki devlet” yazılı pankart da açıldı. Maç öncesinde İstiklal Marşı tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla okundu.
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