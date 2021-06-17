Başkan'a sevgi gösterisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti. Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile mücadeleyi tribünden izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçtan önce Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de konakladığı otelin önünde toplanan Türk taraftarları selamlarken, taraftarlar da programı için otelden ayrıldığı sırada kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye-Galler maçını izlemek ve millileri desteklemek için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulanan Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konakladığı otelin önünde toplandı. Büyük Türk bayrağı açan taraftarların “Türkiye” tezahüratlarına kayıtsız kalamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan otelin balkonuna çıkarak taraftarlara el salladı. Taraftarlar da programı için otelden ayrıldığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlarla bir araya gelen Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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