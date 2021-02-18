​Baskından Antifa da çıktı

ABD’de 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskınına katılarak insanları provoke eden bir kişinin, Trump karşıtı aşırı solcu Antifa grubu destekçisi olduğu ortaya çıktı.

ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak’ta yaşanan Kongre baskısı ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kanlı baskına katılıp provokatörlük yapan bir kişinin, Donald Trump karşıtı Antifa grubu destekçisi olduğu ve baskın sırasında çektiği görüntüleri binlerce dolar karşılığında ABD’nin önde gelen kanallarına sattığı ortaya çıktı.

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DESTEKÇİ KILIĞINDA GİRDİ

BeckerNews internet sitesinin haberine göre, Antifa destekçisi Sullivan, 6 Ocak’ta Kongre baskınına katılarak şiddet eylemlerinde yer aldı. Trump destekçisi kılığında Kongre’ye giren Sullivan’ın sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde de topluluğu “Burayı yakacağız” şeklinde sloganlarla provoke ettiği duyuluyor. Baskında insanları kışkırtan Sullivan, Kongre’de çektiği görüntüleri 35’er bin dolar karşılığında CNN ve NBC’ye satarak da adeta yaptıkları karşısında takdir aldı. Kanlı baskındaki rolüne ilişkin salı günü duruşmaya çıkan Sullivan’ın sosyal medya hesaplarının yasaklanmaması da dikkat çekti. Sosyal medya şirketleri, baskın sonrası Trump’ın ve Trump destekçisi hesapları hızla kapatma kampanyasına gitmişti.

FBI MUHBİRİ ÇIKMIŞTI

Trump destekçisi aşırı sağcı Proud Boys grubunun 2018 yılından beri lideri olan Enrique Tarrio’nun da eskiden yerel ve federal emniyet güçlerine muhbirlik yaptığı ortaya çıkmıştı. Tarrio’nun 2012’de FBI için gizli operasyonlarda yer aldığı bir FBI ajanı tarafından da doğrulanmıştı. Tarrio’nun kendisi kongre baskınında yer almasa da “Proud Boys” grubuna üye en az beş kişi hakkında baskınla ilgili dava açıldı.

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AYAKLANMA TEHDİDİ

Öte yandan, baskına katılan Trump destekçisi gruplar da “ayaklanma” tehdidini sürdürüyor. Baskında yer alan aşırı sağ gruplardan Yemin Muhafızları’nın liderlerinden Stewart Rhodes, 3 Kasım 2020 seçimlerinin gayrimeşru olduğunu iddia etti. CNN’e konuşan Rhodes, “Milyonlarca silahlı vatansever ayağa kalkmaya hazır” tehdidini savurdu. Rhodes, 2019 yılında da yaptığı açıklamada Trump yeniden seçilmezse sonuçları kabul etmeyeceklerini ve savaşmaktan başka seçeneklerinin kalmayacağını söylemişti.

Cumhuriyetçiler Trump’ta ısrarcı

ABD’de etkili siyasi analiz sitesi Politico ile Morning Consult firmasının ortaklaşa yaptığı güncel bir anket, 6 Ocak’taki Kongre baskınının ardından Cumhuriyetçi tabanın Trump’a yaklaşımını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 59’u Trump’ın Cumhuriyetçi Parti içinde ve partinin geleceğinde ana bir rol oynamasını istediklerini dile getirdi. Aynı ankette Cumhuriyetçilerin yüzde 81’i Trump’la ilgili olumlu görüş beyan ederken, bu oranın 6 Ocak’tan hemen sonra yapılan benzer ankete kıyasla arttığı belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump’ı artık geride bırakmaları gerektiğine işaret etti. ABD Başkanı Biden, CNN’de canlı olarak yayınlanan programa katılarak salonda bulunan katılımcıların sorularını yanıtladı. Trump’ın Senatodaki azil yargılamasında aklanmasıyla ilgili bir soruya yanıt veren Biden, artık Trump’ı geride bırakmaları gerektiğine işaret ederek, “4 yıl boyunca tüm haberlerde Trump vardı. Gelecek 4 yıl boyunca tüm haberler Amerikan halkı hakkında olacak. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum” dedi. Trump’a yönelik açılması muhtemel herhangi bir davaya Adalet Bakanlığının izin verip vermeyeceği konusunda Biden, Trump’la ilgili dava konusunda kendisinin değil, Adalet Bakanlığının karar vereceğini belirtti.