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Dünya

Batı Kiev’e F-16 vermeyi planlıyor

Bir yılı aşkın bir süredir Rus işgali altında bulunan Ukrayna’ya Batı’nın desteği artarak devam ediyor. ABD ve Avrupalı ülkelerin uzun tartışmalar sonucu ocak ayında Kiev yönetimine tank gönderme kararının ardından bu kez de İngiltere ve Hollanda, Ukrayna’ya F-16 tedarikinde fon toplamak için uluslararası bir koalisyon kurma konusunda anlaştığını duyurdu.

10:40 . 18/05/2023 Perşembe
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Batı, Kiev’e F-16 vermeyi planlıyor.

Batı, Kiev’e F-16 vermeyi planlıyor.

Karar sonrası Londra’dan yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te dün sona eren Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesi’nde konunun detaylarını ele aldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Oleksandroviç Zelenski.

Fon oluşturulması için koalisyon kurulacağı açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kiev’in yakında F-16 savaş uçakları satın alabileceğini ima etmesinden bir gün sonra geldi. Ukraynalı lider önceki gün, İngiltere’nin yardımıyla çok önemli kararlar alınacağından umutlu olduğunu dile getirmişti.

Polonya: Pilotları eğitiriz


Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İzlanda’daki zirvede yaptığı konuşmada Varşova’nın Ukrayna’ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağının bulunmadığını söylerken ülkesinin Ukraynalı pilotları eğitmeye hazır olduğunu da belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

‘Patriot'u vurduk' krizi sürüyor


Moskova ve Kiev arasındaki füze tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya’nın “Ukrayna’ya ABD tarafından verilen Patriot’ları vurduk” iddiası ABD tarafından kısmen doğrulandı. AFP Haber ajansına konuşan bir ABD’li yetkili, Ukrayna’ya verilen Patriot hava savunma sistemlerinden birinin zarar gördüğünü kabul etti. Sistemin çalışmaya devam ettiğini belirten kaynak, hasarın “türü tespit edilemeyen bir roketin Patriot yakınına düşmesinden kaynaklandığını” kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü ‘Kinjal’ hipersonik füzelerinden biriyle Patriot’ları vurulduğunu açıklamış, Kiev ise hava savunma sistemleri sayesinde “önlenemez olduğu iddia edilen” Kinzal füzelerinden altısının önlendiğini iddia etmişti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte.

#Ukrayna
#Kiev
#F-16
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