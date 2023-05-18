Batı, Kiev’e F-16 vermeyi planlıyor.

Fon oluşturulması için koalisyon kurulacağı açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kiev’in yakında F-16 savaş uçakları satın alabileceğini ima etmesinden bir gün sonra geldi. Ukraynalı lider önceki gün, İngiltere’nin yardımıyla çok önemli kararlar alınacağından umutlu olduğunu dile getirmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İzlanda’daki zirvede yaptığı konuşmada Varşova’nın Ukrayna’ya vermek için yeterli sayıda F-16 uçağının bulunmadığını söylerken ülkesinin Ukraynalı pilotları eğitmeye hazır olduğunu da belirtti.

Moskova ve Kiev arasındaki füze tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Rusya’nın “Ukrayna’ya ABD tarafından verilen Patriot’ları vurduk” iddiası ABD tarafından kısmen doğrulandı. AFP Haber ajansına konuşan bir ABD’li yetkili, Ukrayna’ya verilen Patriot hava savunma sistemlerinden birinin zarar gördüğünü kabul etti. Sistemin çalışmaya devam ettiğini belirten kaynak, hasarın “türü tespit edilemeyen bir roketin Patriot yakınına düşmesinden kaynaklandığını” kaydetti. Rusya Savunma Bakanlığı, salı günü ‘Kinjal’ hipersonik füzelerinden biriyle Patriot’ları vurulduğunu açıklamış, Kiev ise hava savunma sistemleri sayesinde “önlenemez olduğu iddia edilen” Kinzal füzelerinden altısının önlendiğini iddia etmişti.