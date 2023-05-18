Batı medyası çark etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elde ettiği ezici zafer, Batı’da yankılanmaya devam ediyor. Seçim öncesi dönemde skandal içerikler üreten ve muhalefete açıktan destek veren Batı medyası, bükemediği bileği öpmeye hazırlanıyor. Başta İngiliz basını olmak üzere çok sayıda Batı neşriyatı, yazı üslubunda değişime giderken, İngiliz gazetesi Financial Times (FT), ikinci turun favorisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi. Ankara’nın kritik bir ortak olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

İKİNCİ TURUN FAVORİSİ

28 Mayıs’ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulunan gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan avantajlı bir konuma sahip olarak yarışa başlayacağını belirtti. “Türk lider, ikinci turun favorisi.” diyen gazete, “Batılı ülkeler, kendilerini 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan için hazırlıyorlar” ifadesini kullandı. ABD ve Avrupa’daki yetkililerin, “öngörülemez” olarak gördükleri, ancak aynı zamanda Orta Doğu ve Karadeniz’e komşu olan ve 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir NATO üyesi ülkenin lideri olan Erdoğan ile “inişli çıkışlı bir yolculuğa hazırlandığı” görüşü paylaşıldı.

BATI’NIN ZİNCİRLERİNDEN KURTULMUŞ LİDER

Halkın gözünde Erdoğan’ın güçlü bir lider olduğunu belirten FT, “Erdoğan sert söylemiyle tanınıyor. Kendisini ikiyüzlü ve güvenilmez Batı’nın zincirlerinden kurtulmuş, milleti için yol açan güçlü bir lider olarak gösteriyor” diye yazdı. Batı’nın Erdoğan’ı karşısına alamayacağını kaydeden gazete, “Batı’nın, Ankara ile “tam bir kopuşu kaldıramayacağına” dikkati çekti. Demokrat Senatör Chris Murphy, “Ülkeyi kim yönetirse yönetsin Türkiye bizim için hayati bir ortak olacak” sözleriyle bu durumu özetledi.

ARABULUCU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Erdoğan Türkiye’sinin yeni dönemde Ukrayna savaşında arabulucu rolü üstleneceğine de değinildi. ABD ve Avrupa’nın, Rusya ve Ukrayna devlet başkanları Vladimir Putin ve Vladimir Zelenski ile arası iyi olan birkaç dünya liderinden biri olarak Türkiye Cumhurbaşkanı’nın, Ukrayna krizinde arabulucu olarak kilit role sahip olduğunun bilincinde olduğu vurgulandı. Öte yandan Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye’den kıtaya daha fazla mülteci akışı olabileceği konusunda endişe duyduğu ifade edildi. 85 milyonluk Türkiye’nin, Avrupalı şirketler için önemli bir pazar olmaya devam ettiği notuna yer verildi.







