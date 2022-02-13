Dünya Batı medyası kışkırtmada ipin ucunu kaçırdı İşgalin tarihini verdiler
AVRUPA

Batı medyası kışkırtmada ipin ucunu kaçırdı: İşgalin tarihini verdiler

Ukrayna krizinde ipler iyice gerilirken, Avrupa ve ABD medyası Rusya işgali için tarih vererek kışkırtmada boyut atladı. Daha önce Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiğine dair sahte haber paylaşan Bloomberg, saldırının 15 Şubat’ta gerçekleşeceğini iddia ederken Alman Der Spiegel ise 16 Şubat’ı işaret etti. Kremlin Batı medyasının tutumunu gerilimi artırmak için kumpas girişimi olarak değerlendirdi.

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​Batı medyası kışkırtmada ipin ucunu kaçırdı: İşgalin tarihini verdiler, rusya ukrayna son durum
Ukrayna güvenlik güçleri, Kherson bölgesinde tatbikat düzenliyor.

Batı ve Rusya arasındaki diplomatik görüşmelerin peşi sıra sonuçsuz kaldığı Ukrayna krizinde, Avrupa ve ABD medyası yangına körükle gitmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlayabileceği iddiasına, Batı medyası da işgal tarihi vererek destek verdi. Geçtiğimiz hafta “Rusya Ukrayna’yı işgal etti” şeklinde yalan haber yayımlayan ABD’nin öncü medya kuruluşlarından Bloomberg, Rusya’nın işgale 15 Şubat’ta başlayacağını iddia etti. Bloomberg işgal tarihini herhangi bir kaynağa dayandırmazken, Alman Der Spiegel ise işgalin 16 Şubat’ta başlayacağını iddia etti.

ALMAN MEDYASI DA KERVANA KATILDI

  • Ülke istihbarat yetkililerine dayandırılan haberde Alman Der Spigel, Rusya’nın Ukrayna’yı 16 Şubat’ta işgal etmeye başlayacağını iddia etti. CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu haftaya dikkat çektiği belirtilen haberde, “Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD’nin gizlice brifing verdiğini ve Rusya’nın planı ile ilgili birçok bilgiyi paylaştığını söyledi.Rusya’nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti” ifadesi yer aldı.

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GERİLİMİ ARTIRMAK İÇİN KUMPAS

Kremlin yönetimi ise olaya çok sert tepki gösterdi ve “Batı ülkeleri ve Batı medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı” ifadeleri ile haberleri eleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova’ya karşı koordineli bir enformasyon saldırısı gerçekleşiyor” ifadelerine yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise gazetecilere verdiği demeçte, “Bütün bu bilgiler sadece panik yaratıyor ve bize yardımcı olmuyor. İşgal ihtimalinin yüzde 100 olduğu konusunda daha fazla bilgisi olan varsa bize versin” diyerek gelişmelere tepki gösterdi.

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BLINKEN’DEN ÇELİŞKİLİ İFADE

  • Öte yandan daha önce “Putin her an işgale başlayabilir” ve “Pekin olimpiyatları bitmeden işgal başlayabilir” benzeri açıklamaları ile Rusya’nın saldırıyı her an başlatabileceğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, kendi sözleri ile çelişen bir açıklamada bulundu. Blinken, “Putin’in işgal konusunda karar verip vermediği bilinmiyor” dedi. Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Joe Biden ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Şubat akşamı telefonda görüşeceğini belirtti.

Karadeniz’de 140 gemi ile tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, 30’dan fazla savaş gemisinin askeri tatbikat için Karadeniz’e girdiğini duyurdu. Bakanlık, “30’dan fazla savaş gemisi, tatbikat için Sivastopol ve Novorossiysk limanlarından Karadeniz’e planlanmış tatbikat çerçevesinde girmiştir” bilgisini verdi. Söz konusu tatbikatlara, 140 geminin yanı sıra 60 hava aracı ve 10 bin askerin katılacağı duyurulmuştu. Öte yandan İngiliz medyasında yayınlanan bir video ile Rusya’nın nükleer kabileyete sahip 257 Pion topunu konuşlandırdığı ortaya çıktı.

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Vladimir Putin
Vladimir Putin

Yalancı!

  • Kremlin’den Biden’la görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Putin’in, Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söylediği belirtildi.

Joe Biden
Joe Biden

Biden'dan tehdit: Sonuçları ağır olur

ABD Başkanı Joe Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le 1 saatlik kritik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Beyaz Saray, iki liderin Rusya-Ukrayna krizini masaya yatırdığını belirtti. Açıklamada Biden’ın, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artıran Rusya’nın bu ülkenin topraklarını daha fazla işgal etmesi halinde “ABD’nin müttefik ve ortaklarıyla birlikte kararlı bir şekilde yanıt vereceği” sözlerine yer verildi. Biden’ın, Ukrayna’ya yapacağı ikinci bir müdahalenin Rusya’ya “hızlı ve ciddi maliyetler” getireceği konusunda da uyarıda bulunduğu belirtildi. Biden’ın konunun çözüme kavuşması için diplomatik girişimleri önceledikleri, bununla birlikte diğer senaryolara da müttefikleriyle birlikte hazır oldukları konusunda net bir tavır sergilediği kaydedildi.

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ABD’den Polonya’ya 3 bin asker daha

  • Ukrayna krizinin akabinde Doğu Avrupa’ya silah ve asker sevkiyatına hız veren ABD, Polonya’ya 3 bin ilave asker daha göndereceğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, “Başkan’ın direktifi üzerine Bakan Lloyd Austin bugün Fort Bragg’da konuşlu 82’inci Hava İndirme Tümeni’nden geriye kalan 3 bin askerin de Polonya’ya sevk edilmesi talimatını verdi” dedi. Biden daha önce Almanya’da konuşlu 1000 ABD askerinin Romanya’ya kaydırılması ve 1700 askerin Polonya’ya sevk edilmesi talimatını vermişti. Öte yandan ABD Donanması görev bölgesi Avrupa olan 6’ncı filoya 4 savaş gemisi gönderdi.
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