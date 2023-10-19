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Batı Şeria'da iki Filistinli genç şehit edildi

Terör devleti İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria'da, biri İsrail askerleri tarafından; diğeri de Yahudi yerleşimci tarafından açılan ateş sonucu iki Filistinli genç hayatını kaybetti. Böylelikle Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 66'ya yükseldi.

00:33 . 19/10/2023 Perşembe
AA
Batı Şeria (Arşiv)

Batı Şeria (Arşiv)

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde iki Filistinli genç öldürüldü.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali hayatını kaybetti.

Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere müdahalesinde yaralanan onlarca kişinin tedavi altına alındığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Batı Şeria
#Nablus
#Ramallah
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