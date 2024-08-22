Batı Şeria'da intifada hazırlığı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de pazartesi günü meydana gelen ve Hamas ile İslami Cihad tarafından üstlenilen bombalı saldırının ardından alarm düzeyi en üstte tutulmaya devam ediyor. Yedioth Ahronot gazetesinin iddiasına göre, Tel Aviv'deki saldırı İsrail tarafından 7 Ekim sonrası işsiz bırakılan ve baskı altına alınan 1948 topraklarında kalan Filistinli işçileri, Hamas ve İslami Cihad ile birlikte yeni bir intifada başlatmak için cesaretlendirebilir. Gazete analistlerinden Ron Ben-Yishai'ye göre tüm göstergeler, İsrail'in yakında kendisini yeni ve şiddetli bir savaş cephesinin içinde bulabileceğini gösteriyor. Rishai imzasıyla yayınlanan haberde, Filistinli direniş gruplarının 2000 yılında intihar saldırılarıyla başlattığı ikinci intifadaya dikkat çekilerek güvenlik birimlerinin benzeri bir durumun yeniden olabileceği yönünde bütün birimlerine uyarılar gönderdiği kaydedildi.