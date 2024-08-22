Batı Şeria'da intifada hazırlığı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de pazartesi günü meydana gelen ve Hamas ile İslami Cihad tarafından üstlenilen bombalı saldırının ardından alarm düzeyi en üstte tutulmaya devam ediyor. Yedioth Ahronot gazetesinin iddiasına göre, Tel Aviv'deki saldırı İsrail tarafından 7 Ekim sonrası işsiz bırakılan ve baskı altına alınan 1948 topraklarında kalan Filistinli işçileri, Hamas ve İslami Cihad ile birlikte yeni bir intifada başlatmak için cesaretlendirebilir. Gazete analistlerinden Ron Ben-Yishai'ye göre tüm göstergeler, İsrail'in yakında kendisini yeni ve şiddetli bir savaş cephesinin içinde bulabileceğini gösteriyor. Rishai imzasıyla yayınlanan haberde, Filistinli direniş gruplarının 2000 yılında intihar saldırılarıyla başlattığı ikinci intifadaya dikkat çekilerek güvenlik birimlerinin benzeri bir durumun yeniden olabileceği yönünde bütün birimlerine uyarılar gönderdiği kaydedildi.
HAMAS MEYDANLARA ÇAĞIRDI
Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Tel Aviv saldırısı sonrası yayınladıkları açıklamada, İsrail'in Gazze'deki katliamları sürdükçe bu tür saldırıların da devam edeceğine vurgu yapılarak, Batı Şeria ve 1948 topraklarında yaşayan Filistinlilere direnişe destek çağrısı yapmıştı. Hamas Hareketi, dün yayınladığı açıklamada ise Filistin halkının yanı sıra Arap ve İslam ülkelerine, cuma gününü Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın korunması için öfke günü ilan etme ve meydanlara inme çağrısı yaptı. Konuya dair Hamas'ın resmi telegram sayfasından yayımlanan açıklamada, "Bütün İslam ümmetine Gazze ve Kudüs'te direnen halkımıza destek için meydanlara inme çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail tarafından 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülen eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye, suikasttan birkaç gün önce 3 Ağustos gününü öfke günü ilan ederek bütün müslüman halklara meydanlara inme çağrısı yapmıştı. Heniyye'nin çağrısı üzerine birçok Arap ve İslam ülkesi başkentlerinde milyonlarca kişi Gazze ve Kudüs'teki direnişe destek yürüyüşleri gerçekleştirmişti.