Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu altı Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu. Hamas'ın saldırısı sonrası büyük bir şok yaşayan işgalci İsrail güçlerinin Aşdod kentinde ateş açtığı araçta öldürülen kişinin de İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı.