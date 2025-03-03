Batı Şeria'nın ilhakı an meselesi

Jerusalem Post gazetesinde Ziv Stahl imzalı yayınlanan yazıda, Batı Şeria'nın ilhak sürecinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezazel Smotrich yönetiminde hızlandırıldığı, istilacı Yahudi yerlşeim birimlerinin sayısının her geçen gün arttığı ve işgalci askeri yönetimin yetkilerini sözde "sivil Yahudi" kurumlara devrettiği belirtildi. Yazıda, ilhakın kağıt üzerinde gerçekleştiği ve sadece resmen ilan edilmediği değerlendirildi. Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya ilişkin niyetinin başından beri belli olduğu belirtilen yazıda, aşırı sağcı koalisyonun yol ilke belgesinde, istilacı Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde devredilmez hakları olduğu ve Batı Şeria'da istilacı yerleşim birimlerinin teşviki ve geliştirilmesinin hükme bağlanarak, ilhaka ilişkin ayrıntılı planın hükümetin koalisyon anlaşmalarında ana hatlarıyla belirtildiğine de işaret edildi.