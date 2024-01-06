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Dünya

Batı Şeria'yı da yaşanmaz hale getiriyor

Filistinliler, terör devleti İsrail’in, yerle bir ettiği Gazze’den sonra işgal altındaki Batı Şeria’da kentlere ve özellikle mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarla buraları yaşanmaz hale getirmeyi ve böylelikle mülteciler konusunu gündemden kaldırmayı amaçladığını belirtti.

04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:51 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail güçlerinin mülteci kamplarına yönelik baskınlarının son adresi Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Tulkerim ile kentteki Nur Şems ve Tulkerim mülteci kampları oldu. Baskın 3 Ocak’ta başladı, 4 Ocak akşam saatlerinde sona erdi ancak geride büyük bir yıkım, gözaltılar ve çok sayıda yaralı bıraktı. Filistin Kızılayı baskına ilişkin yaptığı son açıklamada, 17 kişinin gözaltı ve sorgulama sırasında darbedilme sonucu yaralandığını ve vücutlarında kırıklar oluştuğunu, 3 kişinin şarapnel, bir kişinin de gerçek mermiyle yaralandığını kaydetti. Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Teysir Nasrallah, “Batı Şeria’daki mülteci kamplarında yaşananların Gazze’deki savaşla büyük oranda benzeştiği” yorumunu yaptı. Nasrallah, “İsrail, kampları hedef alarak ve onları yaşanmaz bir yer haline getirerek, başta mülteciler konusu olmak üzere Filistinlilerle arasındaki mücadelenin ana konularını kökünden çözmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.



#Batı Şeria
#İsrail
#Gazze
#Soykırım
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