Batı ve ABD savaş çanları çalarken Ukrayna: 16 Şubat'ta Rusya'nın saldırı düzenlemesini öngörmüyoruz Hem Batı hem de ABD medyası savaş için tarih vererek kışkırtıcı haberler yapmaya durmaksızın devam ederken Ukrayna'dan tam aksi yönde bir açıklama geldi. Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini öngörmediklerini söyledi.

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