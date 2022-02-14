Dünya Batı ve ABD savaş çanları çalarken Ukrayna 16 Şubatta Rusyanın saldırı düzenlemesini öngörmüyoruz
AVRUPA

Batı ve ABD savaş çanları çalarken Ukrayna: 16 Şubat'ta Rusya'nın saldırı düzenlemesini öngörmüyoruz

Hem Batı hem de ABD medyası savaş için tarih vererek kışkırtıcı haberler yapmaya durmaksızın devam ederken Ukrayna'dan tam aksi yönde bir açıklama geldi. Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini öngörmediklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Batı ve ABD savaş çanları çalarken Ukrayna: 16 Şubatta Rusyanın saldırı düzenlemesini öngörmüyoruz
Oleskiy Danilov

Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı. Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti.

"PROVOKASYON OLURSA DA HAZIRIZ"

  • Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

BIDEN TARİH VERMİŞTİ

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

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