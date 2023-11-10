Batı'dan İsrail’e ilk ciddi uyarı

Gazze, bir aydır İsrail bombardımanı altında inim inim inliyor! İsrail ordusu, bebek çocuk, kadın yaşlı demeden 10 binden fazla masumu katletti. Katledilenlerin yarısı çocuklar; üçte ikisi çocuklar ve kadınlar! Bunlar tespit edilenler. Bir de en az o kadar enkazın altında kalanlar ve henüz kayıtlara geçmeyen şehitler var! Filistinlilerin kökünü kurutmak, Filistin’i haritadan silmek istiyor aşağılık mahlûkâtlar! İngilizler İslâm dünyasının haritalarını cetvelle çizdiler, aşağılık Yahudiler kanla