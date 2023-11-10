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Dünya

Batı'dan İsrail’e ilk ciddi uyarı

Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma batı ülkelerinden tepkiler yükselmeye başladı.

09:25 - 10/11/2023 Cuma
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Gazze

Gazze

Terör devleti İsrail Gazze'de sivil katliamına devam ederken sessiz kalan batı ülkelerinden tepki adımları gelmeye başladı.


Galler Parlamentosu, Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.


Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, hükümete İsrail'e karşı yaptırım kararı almaya çağırdı.


Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, France 2 TV kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku ihlal etmeyi bırakmazsa 'yalnız kalacağını' söyledi.


ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması yerine Filistinlileri toplu olarak cezalandırmaya öncelik verdiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulundu.



#İsrail
#Gazze
#Avrupa
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