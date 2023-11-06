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Dünya

Batı'nın iki yüzlülüğü: İsrail zulmüne karşı çıkan Yahudi kadın Londra'da tutuklandı

Terör devleti İsrail'in soykırımına karşı çıkarak Londra'da eylem yapan Yahudi kadın tutuklandı. Ailesi Naziler tarafından öldürülen İnsan Hakları Savunucusu Yael Kahn, Londra'da "Doğduğum yer İsrail, suç ortağı olmanızı istiyor" diyerek Gazze'de katliam yapıldığını söylemişti.

08:16 - 6/11/2023 Pazartesi
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Yael Kahn

Yael Kahn

Terör devleti İsrail dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Batı ise yine ikiyüzlü tavrına devam ediyor. Batı ülkeleri binlerce insanın öldüğü saldırıları kınamak bir yana İsrail'e arka çıkmaktan da geri durmuyor.


Batı yine zulme arka çıktı


Söz konusu ABD ve Avrupa'nın belli başlı ülkeleri ateşkes için işgal güçlerine yönelik herhangi bir yaptırımda bulunmak bir yana kana doymayan İsrail'in sırtını sıvazlıyor.


Öte yandan Batı'da bu haksızlığa ve zalimliğe tepki gösteren de pek çok insan var. Bunlardan biri olan İnsan Hakları Savunucusu Yahudi kadın Yael Kahn, önceki gün Londra'da İsrail'e yönelik bir protesto gerçekleştirdi.


"İsrail suç ortağı arıyor"


Ailesi de Naziler tarafından katledilen Yael Kahn, İsrail'in Neo Nazi bir ülke haline dönüştüğünü vurguladı. Filistinlilerin soykırıma uğradığına dikkat çekti. Kahn, "Doğduğum ülke İsrail, Gazze'de suç ortağı olmanızı istiyor" dedi ve "Daha iyi değiliz, daha kötüyüz. Yazıklar olsun" diye ekledi. Kahn, Gazze'de gerçekleşen bu soykırıma Yahudi olarak karşı çıktığını ifade etti.


İşgal güçlerini protesto etti tutuklandı


İnsan Hakları Savunucusu Yahudi kadın işte bu eylemi nedeniyle Londra'da tutuklandı. İsrail zulmüne karşı çıkmanın bile Avrupa ülkelerinde tutuklanma nedeni olması ise Batı'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.




#Londra
#İsrail
#protesto
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