‘Bayraktar’ için pul bastılar

Litvanya Posta Teşkilatı (Lietuvos Paštas) Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) posta pulu olarak bastı. Litvanyalı gazeteci Andrius Tapinas’ın geçen ay başlattığı bağış kampanyası kapsamında Litvanyalılar, Ukrayna için Bayraktar TB2 almak için para toplamaya başlamış, kampanya kapsamında sadece üç buçuk günde 5 milyon avro toplanmıştı. Baykar Teknoloji ise toplanan bağışın Ukrayna’ya insani yardım olarak gönderilmesini isteyerek Litvanya’ya ücretsiz bir ‘Bayraktar TB2’ hediye etmiş, yapılan jest büyük yankı uyandırmıştı. Teşkilat, pulu, Litvanya şehirlerindeki tüm şubelerinde ve çevrimiçi mağazasında 2 avrodan satışa sundu.