Dünya Bayraktar İHA Ukraynada test uçuşlarına başlayacak
AVRUPA

Bayraktar TB2 Ukrayna'da ilk test uçuşunu yapacak

Bayraktar İHA Ukrayna'da test uçuşlarına başlayacak

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Türkiye'den ocak ayında imzalanan anlaşma ile satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracının test uçuşlarına başlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Bayraktar TB2 İHA
Bayraktar TB2 İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) kompleksinin ülkesinde test edileceğini bildirdi.

İLK TEST YAKINDA

  • Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) ile teslimatı konusunda anlaşmaya vardığımız Bayraktar İnsansız Hava Aracı'nın testi yakında gerçekleştirilecek." dedi.

Petro Poroşenko, ocak ayında Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi İHA alımına yönelik anlaşma imzalandığını duyurmuştu.

6 ADET TESLİM EDİLECEK

Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satış anlaşması kapsamında 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA üretilecek ve araçlar 1 yıl içinde teslim edilecek.

Araçlarla birlikte 3 adet yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanları da Ukrayna'nın kullanımına sunulacak.

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