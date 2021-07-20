​Bayram alışverişine bomba: 33 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi. Bayram arefesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.