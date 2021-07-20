Dünya Bayram alışverişine bomba 33 kişi öldü
ORTADOĞU

Bayram alışverişine bomba: 33 kişi öldü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta arefe yoğunluğu yaşanan bir halk pazarına düzenlenen bombalı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bayram alışverişine bomba: 33 kişi öldü
Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak’ın başkenti Bağdat’taki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. Hükümete bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat’ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi. Bayram arefesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 33 kişi öldü, 61 kişi yaralandı.

  • Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi. Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Patlamanın canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
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