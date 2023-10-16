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Dünya

BBC İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti

İşgalci İsrail ordusu, Gazzeli masum sivilleri hedef aldığı saldırılarda kullanımı yasak olan beyaz fosfor kullandı. Uluslararası Af Örgütü, savaş suçuna dair belgeleri yayımladı. İngiliz yayın organı BBC, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, skandalı kınayıp "Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir." açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
00:43 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İsrail'in masum sivillere yönelik kullandığı beyaz fosforu anlatan BBC muhabiri yayından alındı.

İsrail'in masum sivillere yönelik kullandığı beyaz fosforu anlatan BBC muhabiri yayından alındı.

Uluslararası Af Örgütünün Kriz Müdahale Programı, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladı.

Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı tarafından doğrulanan video ve fotolar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını ispatladı.

BBC İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti

İngiliz medya kuruluşu BBC, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını anlatan muhabirinin yayınını kesti.



Sunucunun bu sözlerin ardından teknik aksaklık bahanesiyle,
"Tabii burada çok zor ve tehlikeli şartlarda yayın yapmaya çalışıyoruz"
ifadelerini kullandığı görüldü.

"Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) skandala ait görüntüleri paylaşıp,
"Katliamı örtbas edip taraf tutmak yayın yapmak değildir. Şiddetle kınıyoruz."
açıklamasında bulundu.

Beyaz fosfor nedir?

Uluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.

Ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabilen beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor.

Beyaz fosfor bombası nedeniyle çıkan yangınlar geniş alanlara yayılabiliyor ve alandaki fosfor tükenene kadar bu yangınlar devam ediyor.

Solunum yoluyla, temas ya da sindirim yoluyla vücuda alınan, birçok yüzeye yapışarak bulaşan beyaz fosfora maruz kalanların tedavisi maddenin bulaşıcılığı nedeniyle oldukça zor. Bombanın neden olduğu yaralanmaları tedavi eden kişilerin de bu yüzden kendilerini korumak için özel eğitim almaları gerekiyor.

Söz konusu maddeye belli aralıklarla maruz kalmanın, çene kemiğinin ileri düzeyde deformasyonuna yol açarak kırılmasına neden olabildiği ifade ediliyor.




#BBC
#İsrail
#Beyaz Fosfor
#Gazze
#Uluslararası Af Örgütü
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