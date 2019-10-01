Dünya BBC Kaşıkçı cinayetindeki ses kayıtlarının deşifresini yayınladı
AVRUPA

BBC Kaşıkçı cinayetindeki ses kayıtlarının deşifresini yayınladı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin Panaroma programı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili özel dosya hazırladı. Cinayetin ses kayıtlarını dinleyen Barones Helena Kennedy, "Güldüklerini duyabiliyorsunuz. Bu kan donduran bir iş. Orada, bu adamın geleceğini, öldürüleceğini ve parçalara ayrılacağını bilerek bekliyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Cemal Kaşıkçı, geçen yıl resmi işlemler için girdiği Suudi Arabistan başkonsolosluğunda canice öldürüldü.
Cemal Kaşıkçı, geçen yıl resmi işlemler için girdiği Suudi Arabistan başkonsolosluğunda canice öldürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin Panaroma programı, 2 Ekim 2018'de öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı’yla ilgili özel dosya hazırladı.

Bu akşam yayımlanacak Jane Corbin imzalı dosyada, Kaşıkçı cinayeti, öncesinde ve sonrasındaki gelişmelerle adım adım izlenirken, cinayet sürecini belgeleyen ses kayıtlarını dinleyen az sayıdaki kişi arasında yer alan Kennedy ile cinayeti soruşturan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard’ın da değerlendirmelerine yer verildi.

  • Callamard’ın ekibinde yer alan Barones Kennedy, kayıtlarla ilgili olarak, “Birinin sesini dinlemenin dehşeti, birinin sesindeki korku ve bunu canlı dinlemeniz, tüylerinizi diken diken ediyor.” yorumunda bulundu.

OYNAT 01:05
"Birileri istemese de Kaşıkçı ve Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Müslüman toplumuyla yapılan etkinlikte konuştu. Erdoğan 'Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.' dedi.

"Güldüklerini duyabiliyorsunuz. Bu kan donduran bir iş"

Kennedy, “Güldüklerini duyabiliyorsunuz. Bu kan donduran bir iş. Orada, bu adamın geleceğini, öldürüleceğini ve parçalara ayrılacağını bilerek bekliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Türk istihbaratının kendilerine sunduğu 45 dakikalık kayıtlarla ilgili detaylı notlar alan Kennedy, kayıtlarda Suudi Arabistan Başkonsolosu ile Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Şefi arasında geçen konuşmaların da yer aldığını belirtti.

Kennedy, bu konuşmalarda “milli görev” diye nitelendirilen bir gizli operasyondan söz edildiğini belirterek Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, “Bunun en tepeden ciddiyetle ve hayli örgütlü bir şekilde planlanan bir görev olduğuna dair hiç şüphem yok. Bu, gelişigüzel yapılmış, tali bir operasyon değildi.” ifadelerini kullandı.

  • Operasyonu yürüten ismin Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın koruması Maher Abdulaziz Mutreb olduğunu belirten Kennedy, “Başkonsolos ile Mutreb arasındaki telefon konuşmalarında ‘Kaşıkçı’nın salı günü geleceği bilgisinin alındığına’ dair göndermeler var.” diye konuştu.

"Kurbanlık hayvan"

Kennedy, Kaşıkçı’nın cesedini parçalayan Dr. Salah al-Tubaigy’nin, talimatları Mutreb’den aldığının duyulduğunu belirterek cinayet öncesindeki konuşmalarda Kaşıkçı’dan “kurbanlık hayvan” diye söz edildiğini aktardı.

Kaşıkçı’nın öldürülme anını da kayıtlardan dinlediğini ifade eden Kennedy, Suudi gazetecinin iki defa kaçırılıp kaçırılmadığını sorduğunu ve “Bir elçilikte bu nasıl olabilir?” dediğini aktardı.

Kennedy, ses kayıtlarının ortaya koyduklarından hareketle eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayarak “O konsoloslukta korkunç bir şey oldu. Üst düzey bir yargısal soruşturma konusunda ısrar etmek uluslararası toplum için bir sorumluluktur.” değerlendirmesinde bulundu.

"Operasyon devlet yetkilileri tarafından icra edildi"

BM Özel Raportörü Callamard da kayıtların Kaşıkçı’nın boğularak öldürüldüğüne işaret ettiğini belirterek “Muhtemelen başına geçirilen bir plastik torbayla boğuldu. Ağzı da bir el ya da başka bir şeyle şiddet kullanılarak kapatılmıştı.” ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetini işleyen ekibin olaydan bir gün önce konsolosluğu inceleyerek planlama yaptığını belirten Callamard, “Operasyon devlet yetkilileri tarafından icra edildi, resmi yetkili olarak hareket ediyorlardı. İkisinin diplomatik pasaportu vardı.” diye konuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()

Callamard, Kaşıkçı’nın başına konsoloslukta bir şey gelmediği görüntüsünü vermek için ciddi bir planlama yapıldığını belirterek, Suudi gazetecinin giysilerini giyerek konsolosluktan ayrılan dublörün de bunun parçası olduğunu kaydetti.

Kaşıkçı’nın öldürülmesinden 4 gün sonra bir başka Suudi ekibin olayı soruşturmak için konsolosluğa geldiğini anlatan Callamard, ancak kendisinin bu ekibin asıl misyonunun olayın izlerini silmek olduğuna inandığını söyledi.

Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

DÜNYA (@yenisafakdunya)'in paylaştığı bir gönderi ()

  • Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.

NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
OYNAT 08:32
NY Times'tan Kaşıkçı için kısa belgesel
New York Times gazetesi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı için kısa bir belgesel hazırladı. 8 dakikalık videoda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde aktarırken, cesedin hala kayıp olduğuna vurgu yapıyor ve ekliyor: 'Şimdi Suudilerin hikayesi değişti'


ABD istihbaratı oradaydı

"ABD istihbaratı oradaydı"

​Darbeci Sisi'nin adamı FETÖ elebaşıyla görüşmesini anlattı.
Kapıdaki büyük tehlike!

'Kapıdaki' büyük tehlike!

Türkiye'deki apartman kapıları yanlış yöne açılıyor.
Türkiyede ilk kez kitlesel olarak üretildi

Türkiye'de ilk kez
kitlesel olarak üretildi

20 bin yavru 7 kaynağa bırakılacak.
3.5 liraya da<br> var 10 liraya da

3.5 liraya da
var 10 liraya da

​Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor. İşte nedeni...
O kilise yıkılacak!

O kilise yıkılacak!

Sırplar Fata Ninenin bahçesine izinsiz inşa etmişti AHİM son kararı verdi.
Depremden en fazla<br>etkilenecek ilçe

Depremden en fazla
etkilenecek ilçe

​Bina yaş ortalaması ve faya yakınlığı korkutuyor.
TBMM açılışında olmayacak

TBMM açılışında olmayacak

Bahçeli, doktorların tavsiyesi üzerine istirahatini uzatacak.
Çiğnemeden<br>sarımsak yuttu

Çiğnemeden
sarımsak yuttu

Az kalsın canından oluyordu.
Metro seferlerinde değişiklik

Metro seferlerinde değişiklik

​Galatasaray-PSG maçı için seferler uzatıldı.
20 isim<br>emekliye ayrıldı

20 isim
emekliye ayrıldı

ASELSAN'dan ​100 yönetici çıkarıldı iddiasına cevap
Binlerce<br>ihbar geldi

Binlerce
ihbar geldi

Silivri'deki ​5,8'lik deprem 5 ili birden etkiledi.
'Kaptan' varsa <br>sorun yok

'Kaptan' varsa
sorun yok

​Trabzonspor'da Sosa'nın dikkati çeken istatistiği.
Bugün itibariyle başlıyoruz

Bugün itibariyle başlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu'dan sonbahar ve kış operasyonu açıklaması.
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı

​İstanbul'un ardından İzmir için korkutan açıklama.
PKK'nın<br> kanalına çıktı

PKK'nın
kanalına çıktı

​CHP'li tekin terör örgütünün TV kanalında kayyumu eleştirdi.
Tayvan'da 21 <br>yıllık köprü çöktü

Tayvan'da 21
yıllık köprü çöktü

Petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.
Merkez'den<br>yeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.