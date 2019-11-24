Bebek katilleri

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlçedeki sanayi bölgesinde teröristlerin infilak ettirdiği bomba, aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivilin ölümüne, 19’unun da yaralanmasına yol açtı. Patlayan bombanın etkisiyle sanayide bazı dükkanlar enkaza dönüştü, sokaktaki araçlar yandı. Sabah saatlerinde saldırıda kullanılan bombanın sesi, Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’den de duyuldu.

YARDIM KONVOYU GİTTİ

PKK’nın katliam eylemi sonrası Türkiye’den bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirdi. Ayrıca bölgeye tıbbi malzeme, gıda ve kıyafet yardımlarını taşıyan 30 araçlık konvoy gönderildi. Acil serviste tedaviye alınan bazı yaralıların hayati tehlikesi sürüyor. Saldırının ardından sınır her iki tarafında güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Teröristlerin cani eyleminin ardından bir açıklama yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG terör örgütünün DEAŞ’tan bir farkı bulunmadığını dile getirdi.

Taciz atışlarına anında cevap

Tel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.