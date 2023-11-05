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Dünya

Bebek katilleri Gazze'deki hastaneleri hedef gösterdi: Hamas'ın kullandığını ileri sürdüler

İşgalci İsrail'in ordu sözcüsü Daniel Hagari akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi'nde yerinden edilen binlerce insanın ve gerçekleştirdikleri alçak saldırılarda yaralananların sığınma merkezine dönüşen hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını ileri sürerek hedef gösterdi.

21:47 - 5/11/2023 Pazar
AA
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve birçok uluslararası örgüt hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve birçok uluslararası örgüt hastanelerin hedef alınmasına tepki göstermişti.

İşgalcilerin ordu sözcüsü Daniel Hagari, akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, yoğun abluka ve saldırı altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.

Gazze Şeridi'ndeki Katar, Şifa ve Endonezya hastanelerinin Hamas tarafından kullanıldığını ileri süren Hagari, sunduğu bazı ses kayıtları, fotoğraflar ve grafiklerin iddialarına delil olduğunu savundu.

Hagari, "Bizler Gazze Şeridi'nde hastane veya ambulansları vurmak istemiyoruz." iddiasında bulundu.

İşgalci İsrail ordusunun ablukanın sıkılaştırıldığı ve bombardımanın devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine sivillerin göç etmesi için havadan ilan, telefon ve kısa mesaj aracılığıyla uyarı gönderdiğini paylaşan Hagari, "kuzeyden güneye tahliye için açıklanan güvenli yolun bölgedeki işgalci İsrail askerlerine Hamas unsurlarının saldırması sonucu kapandığını" öne sürdü.


Hastaneler hedefte

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastaneleri ile tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerini hedef almış, saldırılarda yüzlerce kişi ölmüş ve yaralanmıştı.



#Gazze
#hastane
#İsrail
42 dakika önce
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