Dünya Bebek Trump balonu Danimarkada
AMERİKA

'Bebek Trump' balonu Danimarka'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaret gerçekleştirdiği ülkelerde ortaya çıkan 'Bebek Trump' balonu başkent Kopenhag semalarında havalandı.

Haber Merkezi AA
Trump'ın resmedildiği Kopenhag'ın en işlek meydanlarından Kongens Nytorv'da havalandı.
Trump'ın resmedildiği Kopenhag'ın en işlek meydanlarından Kongens Nytorv'da havalandı.

Trump'ın, 2 ve 3 Eylül'de, Danimarka'yı resmi ziyaret edeceğini açıklanmasının ardından sosyal medya aracılığı ile organize olan bir grup Trump karşıtı, "Bebek Trump" balonunun ziyaret sırasında Kopenhag'da havalanması için izin aldı.

Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Grönland'ın satılık olmadığı yönündeki açıklamalarına kızarak ziyaretini iptal etse de balon Kopenhag'ın en işlek meydanlarından Kongens Nytorv'da havalandı.

Meydanda toplanan göstericiler, ellerinde dövizlerle Trump'ı protesto etti.

Protestocular, devletlerinin satın alınması fikrinin dile getirilmesini "çılgınca" ve "saygısızca" bulduklarını belirtti.

Grönland tartışması

ABD Başkanı Trump, Danimarka Başbakanı Frederiksen'in ABD'nin, Danimarka’ya bağlı dünyanın en büyük adası Grönland'ı satın alma fikrini "absürt" olarak yorumlamasının ardından, Trump 2 ve 3 Eylül'de Danimarka'ya yapacağı ziyareti ertelemişti.

Eymenin katilleri tutuklandı

Eymen'in katilleri tutuklandı

5 yaşındaki çocuğu döve döve öldürmüşlerdi.
AK Partiden4 isme ihraç talebi

AK Parti'den
4 isme ihraç talebi

AK Parti MYK toplantısından ihraç kararları.
Falcao resmen Galatasarayda

Falcao resmen
Galatasaray'da

Transfer etkileyici bir video ile duyuruldu.
Askerlerini çekiyor

Askerlerini çekiyor

​2001 yılında başlayan işgalde yeni dönem.
Fenerbahçe'de <br>bir devir sona erdi

Fenerbahçe'de
bir devir sona erdi

​Sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi futbola veda etti.
TSK<br>hazırlığını yapıyor

TSK
hazırlığını yapıyor

​AK Parti'den 'güvenli bölgeye' ilişkin açıklama.
Sahih-i Buhari<br>10 günde hatmedildi

Sahih-i Buhari
10 günde hatmedildi

500 öğrenciye icazet sertifikaları takdim edildi.
Gustavo<br>Fenerbahçe'de

Gustavo
Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüp, transferi KAP'a bildirdi.
Brexit'i ertelemeyeceğim

Brexit'i ertelemeyeceğim

​'31 Ekim'de ayrılacağız, 'ama'sı veya 'eğer'i yok'
Hayata <br>yan bakanlar

Hayata
yan bakanlar

Sokaklarda ve pistlerde drift yapanlara sorduk.
'Ödüllü işçi' de kovuldu

'Ödüllü işçi' de kovuldu

Bulduğu dolar dolu cüzdanı polise teslim etmişti.
CİMER'e yazmışlar

CİMER'e yazmışlar

Türkiye, taciz ve işkenceyle öldürülen Eymen'e ağlıyor.
Yapacak bir şey yok

Yapacak bir şey yok

Şenol Güneş'ten Galatasaray eleştirilerine cevap.
UCM kararını gözden geçiriyor

UCM kararını gözden geçiriyor

​Mavi Marmara Davası avukatları karardan memnun.
İstanbullular neye <br>uğradığını şaşırdı!

İstanbullular neye
uğradığını şaşırdı!

İSPARK'a yüzde 70'e varan zam geldi...
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından 'trafik tedbirleri' talimatı.
Hepsi imha edildi

Hepsi imha edildi

​Pençe Harekatı'nda ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.