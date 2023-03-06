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Dünya

Belarus sürgündeki muhalefet liderine 15 yıl hapis cezası verdi

Belarus'ta bir mahkeme sürgündeki muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya'yı, Belarus'un aylarca süren çabalarının sonucu olarak, hükümeti devirmek için komplo kurmak da dahil olmak üzere gıyabında yargılanmasının ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

16:24 . 6/03/2023 Pazartesi
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Sviatlana Tsikhanouskaya

Sviatlana Tsikhanouskaya

Tsikhanouskaya, Ağustos 2020'de, Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun ülke tarihindeki en büyük protestoları tetikleyen tartışmalı bir seçimde altıncı dönemini kazanmasından kısa bir süre sonra Belarus'tan ayrıldı.


Lukashenko, muhalefeti hükümeti devirmek için plan yapmakla suçlayarak göstericilere karşı bir baskı başlattı; kilit politikacılar ve aktivistler ya tutuklandı ya da ülkeyi terk etmeleri sağlandı.


Associated Press'in haberine göre Tsikhanouskaya ve diğer dört muhalif isim, gıyablarında Belarus'un başkenti Minsk'te yargılandı. Yöneltilen suçlamalar arasında aşırılık yanlısı bir grup oluşturmak ve yönetmek, nefreti körüklemek ve ulusal güvenliğe zarar vermek de yer alıyor.


Sürgündeki bir diğer muhalif siyasetçi Pavel Latushka da 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maryya Maroz, Volha Kavalkova ve Siarhei Dylevski'ye 12'şer yıl hapis cezası verildi.


Ağustos 2020'de protestoların patlak vermesinin ardından beşi de Beyaz Rusya'yı terk etti. Gösteriler, Lukaşenko'nun göreve geldiği 1994 yılından bu yana en büyük ve en uzun süreli gösterilerdi.


#Belarus
#sürgün
#muhalefet lideri
#hapis cezası
2 saat önce
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Belarus sürgündeki muhalefet liderine 15 yıl hapis cezası verdi
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