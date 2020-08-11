Seçimler bitti sokaklar karıştı: Lukaşenko muhalifleri polisle çatıştı

Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu. Muhalif Tikhanovskaya’nın ise yüzde 9,9 oy aldığı kaydedildi. Tikhanovskaya’nın karargahı, sonuçları kabul etmediklerini belirterek, muhalif adayın oy oranının yüzde 70-80 civarında olduğunu ileri sürdü. Başkent Minsk’te resmi olmayan sonuçların açıklanması sonrası muhalefet yanlıları sokaklara çıktı.

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Başkent Minsk’in caddeleri savaş alanına döndü.

Devlet kurum ve kuruluşlarının yanısıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti. Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı.

Belarus ve Rusya medyasına göre yüzlerce kişi gözaltına alınırken polis ve askerin müdahalesiyle 1’i ağır olmak üzere çok sayıda gösterici yaralandı. Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.

“BELARUS’TA MAYDAN’A İZİN VERMEYECEĞİZ”

Protestolarla ilgili açıklama yapan Lukaşenko, ülkesinde Ukrayna’da 2014 yılında çıkan Maydan olayları gibi olaylara izin vermeyeceklerini söyledi. Lukaşenko, “Söylediğim her şey doğrulanıyor. Eğer öncesinde buna inanmayan birileri varsa şimdi inanıyorlar. Uyarmıştım: Kim ne kadar isterse istesin, Maydan olmayacak. Bu nedenle herkes yatışmalı, sakinleşmeli” dedi. Belarus lideri, ülkesindeki durumu istikrarsızlaştırma girişimlerine gerektiği şekilde yanıt vereceklerini belirterek, “Ülkenin parçalanmasına izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.

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İlk tebrik Putin’den

Lukaşenko’yu ilk tebrik eden isim, Wagner özel paralı asker şirketine bağlı 33 kişinin Belarus’ta gözaltına alınmasıyla kısa süreli gerilim yaşadığı Rusya oldu. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Lukaşenko’ya tebrik telgrafı gönderdi.