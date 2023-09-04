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Dünya

Belçika ömrü dolan F-16'larını Ukrayna'ya göndermeyi düşünmüyor

Belçikalı yetkililer, envanterde bulunan ve uçuş ömrünü dolduran F-16'ları Ukrayna'ya vermeyi düşünmediklerini, uçakların kullanımının mümkün olmayacağını bildirdi.

11:17 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Belçika ordusunun malzemelerinden sorumlu yetkilisi Frederic Goetynck, Belçika'nın De Standaard gazetesine yaptığı açıklamada, F-16'ların Belçika'da kullanılamazken Ukrayna'ya gönderilmesinin düşünülemeyeceğini belirtti.


Goetynck, "Uçaklar yıpranmış olduğu için kullanımdan çıkarılır. Bu uçaklar zaten çok fazla uçtuğu için yıpranmış haldedir. Kendiniz kullanmayacağınız uçakları Ukrayna'ya gönderemezsiniz" ifadelerini kullandı.


Ukrayna'nın, uçakların azami uçuş saatleri konusundaki katı kurallara uymayabileceği tezini reddeden Goetynck, "Örneğin gövdesinde çatlaklar bulunan ve güvenli olmayan bir uçağı Ukrayna'ya verirsek bir pilotun hayatını tehlikeye atmış oluruz" değerlendirmesinde bulundu.


Belçika'nın F-35 uçaklarını teslim aldıktan sonra elindeki F-16'ların boşa çıkacağı ve bunların bir kısmını Ukrayna'ya gönderebileceği belirtiliyordu.


Avrupa'daki önemli silah üreticileri arasında yer alan Belçika, bugüne kadar Rusya ile savaşan Ukrayna'ya destek için otomatik silahlar, zırhlı araçlar, 200 kamyon, mühimmat, yakıt ve tıbbi malzeme gibi yardımlarda bulunmuştu.


#Belçika
#F-16
#Ukrayna
40 dakika önce
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